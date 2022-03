Soleil Sorge giudice de La pupa e il secchione? Le origini, il fidanzato, l’età e tutta la biografia

Chi è Soleil Sorge, l’influencer e modella che potrebbe diventare giudice de La pupa e il secchione dopo aver concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Chi è Soleil Sorge? Le origini, l’età e tutta la biografia

Soleil Sorge, all’anagrafe Soleil Anastasia Sorge, è nata a Los Angeles il 5 luglio 1994, ha 27 anni ed è alta 173 centimetri. Il padre dell’influencer è italiano mentre sua madre Wendy Kay è italiana. Ha trascorso la sua infanzia in Abruzzo, insieme al padre, in seguito alla fine della relazione tra i suoi genitori.

Conclusi gli studi, si è trasferita a New York per studiare recitazione e tentare di realizzare il suo sogno di diventare un’attrice. Ha, infatti, seguito un corso di recitazione a Manhattan seguito presso The Lee Strasberg Theatre & Film Institute.

Tornata in Italia, è diventata il volto di Roma Tv e Roma Now, squadra per la quale tifa, e ha partecipato a Miss Italia in occasione dell’edizione vinta da Clarissa Marchese. Alla medesima edizione dell’evento, inoltre, parteciparono anche altri volti noti del web e del piccolo schermo come Sara Affi Fella e Giulia Salemi.

Soleil Sorge giudice de La pupa e il secchione? La partecipazione ai reality show

Nel mondo dello spettacolo italiano, l’influencer è diventata nota partecipando come corteggiatrice a Uomini e Donnenel 2016 ed essendo la scelta del tronista Luca Onestini.

Dopo Uomini e Donne, Soleil Sorge ha partecipato anche ad altri reality show come L’Isola dei Famosi nel 2019. In questa circostanza, ha vissuto una liaison con Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl argentina Belen.

Nel 2020, è stata una dei concorrenti di Pechino Express. In questa circostanza, ha gareggiato in coppia con la madre Wendy Key ma, nonostante abbiano tentato di farsi valere in ogni modo, non sono riuscite a vincere l’edizione.

Il 3 settembre 2021, è entrata nella Casa del GF Vip 6, condotto da Alfonso Signorini con il supporto delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

In seguito alla sua eliminazione dal GF Vip, avvenuta a sole tre puntate dalla finale, stanno circolando alcune indiscrezioni secondo le quali l’influencer sarà uno dei giudici della nuova edizione de La pupa e il secchione, in partenza martedì 15 marzo.

Vita privata, flirt e fidanzato attuale

Per quanto riguarda la sua vita privata, Soleil Sorge ha avuto svariati flirt. Al momento, pare che abbia un fidanzato segreto che potrebbe essere Carlo Domingo, imprenditore siciliano originario di Marsala.

In passato, è stata legata al tronista Luca Onestini ma la storia è naufragata nel momento in cui ha deciso di lasciare ragazzo per proseguire la conoscenza con Marco Cartasegna.

Nel 2019, ha avuto una liaison con Jeremias Rodriguez che, tuttavia, si è conclusa con la fine dell’edizione de Isola dei Famosi alla quale entrambi stavano partecipando. Successivamente, all’influencer sono stati attribuiti anche flirt con Andrea Iannone e Gianmaria Antinolfi.

Soleil nutre un amore speciale nei confronti degli animali e ha una cagnolina di nome Simbah, per la quale ha creato un apposito account Instagram.