Aristide Malnati de La pupa e il secchione. Tutto sulla malattia neurologica, la fidanzata, la mamma e i programmi

Chi è Aristide Malnati, il papirologo che partecipa alla nuova edizione de La pupa e il secchione, in onda dal 15 marzo 2022.

Chi è Aristide Malnati? Biografia, età, mamma, formazione e carriera

Aristide Malnati è nato il 10 luglio 1964 a Milano e ha 57 anni. Si è diplomato al Liceo Classico a Milano avendo come compagno di banco il conduttore e direttore di Chi Alfonso Signorini. Conclusi gli studi superiori, si è iscritto all’Università Statale di Milano e si è laureato con una tesi sui papiri di Alceo, per poi trasferirsi a Zurigo e specializzarsi in Filologia classica. Inoltre, ha anche conseguito due dottorati a Strasburgo.

Nel corso degli anni, Malnati si è affermato nel panorama culturale nazionale e internazionale come studioso e papirologo. Ha preso parte a circa 15 scavi in Egitto, cercando di riportare alla luce papiri scritti in greco antico. È stato, poi, traduttore di un testo che rappresenta la prima testimonianza di filosofia stoica. Per il suo lavoro di traduzione, è stato intervistato dalla rivista scientifica Frankfuerter Allgemeine Zeitung.

Aristide Malnati: esperienza televisiva e programmi del papirologo de La pupa e il secchione

Il papirologo Aristide Malnati è anche un personaggio televisivo: ha, infatti, cominciato ad apparire in tv nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso e ha poi partecipato a programmi come Storia e Misteri di Giulia Belmonte su Telenova o Chiambretti Night.

Nel 2016, ha debuttato nel suo primo reality diventando uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi, allora condotto da Alessia Marcuzzi. A distanza di quattro anni, nel 2020, è stato concorrente del Grande Fratello Vip, presentato dall’ex compagno di banco Alfonso Signorini.

Nel 2022, è entrato nel cast de La pupa e il secchione, reality condotto da Barbara d’Urso e in onda a partire dal 15 marzo.

Tutto sulla malattia neurologica e la fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita privata, il papirologo ha affermato di non avere mai avuto relazioni serie nel corso della sua vita ma soltanto un flirt con una sua collega. Il flirt, tuttavia, non si è mai tramutato in nulla di serio. A questo proposito, Aristide Malnati ha raccontato: “Un rapporto trasognato, olfattivo, visivo, ovviamente mai carnale, solo onirico, degno di un perfetto impotente”.

Da giovane, Malnati ha raccontato di aver sofferto di una “malattia invalidante neurologica” che lo ha profondamente segnato e ha influenzato la sua vita.