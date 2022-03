Laura Comaschi de La pupa e il Secchione: azienda di famiglia e Instagram

Chi è Laura Comaschi: la “pupa fotonica” che partecipa come concorrente alla nuova edizione de La pupa e il secchione?

Laura Comaschi de La pupa e il Secchione: il lavoro nell’azienda di famiglia

Laura Comaschi è nata a Pavia nel 1998, ha 24 anni ed è alta 180 centimetri. Sin da bambina è sempre stata fortemente appassionata di sport e di moda. Non si hanno informazioni circa la formazione scolastica della ragazza ma è noto che attualmente lavori presso l’azienda di famiglia. Concluso il suo orario di lavoro, poi, si reca sistematicamente a fare shopping e, poi, va ad allenarsi in palestra.

A partire da martedì 15 marzo 2022, è entrata a far parte del cast de La pupa e il secchione, reality condotto da Barbara d’Urso su Italia 1 in prima serata.

In relazione alla sua routine quotidiana, nel video di presentazione realizzato per lo show Mediaset, Laura Comaschi ha raccontato: “Al mattino mi alzo e vado a lavorare, nell’azienda della mia famiglia. Poi faccio le cose che più adoro. Vado per negozi a fare shopping, una cosa che mi emoziona. E non manco mai in palestra! Io il secchione lo voglio abbagliante, emozionante e che dà gioia, tipo me. Voglio un secchione “wow”. La spedizione dei 1000? Sono 1000 persone che partono, vanno in vacanza? La capitale delle Filippine? Non lo so!”.

Chi è? Vita privata e Instagram della pupa fotonica

Per quanto riguarda la vita privata di Laura Comaschi, non si hanno informazioni circa un suo eventuale legame sentimentale. La giovane, quindi, dovrebbe essere single.

La ragazza è particolarmente attiva sui social media, specialmente su Instagram. Sulla piattaforma, infatti, vanta un seguito di quasi 10.000 followers.

Spesso, la pupa del reality di Barbara d’Urso viene confusa con la showgirl Laura Cremaschi, nota per aver partecipato ai programmi di Paolo Bonolis.