Flavia Vento: età, carriera, fidanzati della presunta ex di Tom Cruise

Flavia Vento è stata un’attrice ma oggi è soprattutto un volto fisso in programmi televisivi come opinionista ma anche come concorrente in molto reality.

Flavia Vento: età

Flavia Vento è nata il 17 maggio 1977 a Roma. Dopo il diploma al liceo Linguistico, si è trasferita a Parigi per iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo.

Flavia Vento: carriera

La sua carriera è iniziata nel mondo della pubblicità negli spot di Neutro Roberts (1995) e quello della Ferrero Rocher (1999). Nel 1999, partecipa al programma Il lotto alle otto e nello stesso anno appare sulla copertina di Playboy in Italia.

Nei primi anni 2000 partecipa al programma televisivo Libero insieme a Teo Mammucari e conduce Stracult. Tra il 2001 e il 2003 prende parte alla rappresentazione de Gli uccelli, alla fiction Cinecittà e al film Andata e ritorno.

Ha preso parte per due anni al programma dell’Isola dei Famosi(2008 e 2012). Tante altre le sue partecipazioni a programmi televisivi e rality: Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Quelli che il calcio. Nel 2020 è stata concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel gennaio 2022 è a Back To School e a marzo dello stesso anno partecipa alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

Fidanzati

Si è parlato tanto delle sue presunte relazioni come quella con Francesco Totti, poi smentita. Famosa il suo legame sentimentale con Fabrizio Bentivoglio, finito per la differenza di età.

Ultimamente, ha dichiarato di essere stata vittima di una truffa amorosa con un uomo che si era spacciato per Tom Cruise. “Mi ha dato un’emozione – ha confessato a Mattino 5 -. Non lo voglio denunciare. Mi sono innamorata di quest’uomo. Per cinque mesi mi ha scritto quasi tutti i giorni. Le cose che ci scrivevamo erano talmente reali, tutte coincidenze della vita. Ci siamo scritti tante cose meravigliose”.