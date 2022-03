Emy Buono, chi è? Data di nascita, altezza, Ti spedisco in convento e Instagram della concorrente de La pupa e il secchione

Chi è Emy Buono, la modella e cubista che partecipa come concorrente alla nuova edizione de La pupa e il secchione?

Emy Buono, chi è? Data di nascita, altezza, Ti spedisco in convento

Emy Buono, all’anagrafe Emilia Buono, è nata il 26 marzo 1998 e ha 24 anni. La ragazza vive a Napoli insieme alla madre Marzia e alla nonna: ha spesso descritto le due donne come i pilastri più importanti della sua vita. Circa la sua infanzia, non si hanno informazioni ma è noto che abbia un carattere forte e ribelle.

In relazione alla sua formazione, Buono ha frequentato il liceo artistico Umberto Boccioni di Napoli, presso il quale si è diplomata. Al momento, non è possibile svelare se abbia deciso di proseguire gli studi in ambito universitario oppure se li abbia interrotti dopo la maturità.

In ambito professionale, la ragazza lavora come cubista in un locale partenopeo e ha recentemente esordito nel mondo della moda. È apparsa, ad esempio, sulle pagine di Io per una pubblicità del brand Gioselin. Ha anche lavorato come ragazza immagine.

Ha avuto la possibilità di debuttare nel mondo dello spettacolo partecipando a Ti spedisco in convento su Real Time, partecipando allo show con Wendy, Stefania Messina, Valentina Grimaldi e Sofia Giaele de Donà.

La modella è parte del cast de La pupa e il secchione 2022, il reality condotto da Barbara d’Urso e in onda su Italia 1 dal 15 marzo.

Vita privata e Instagram della concorrente de La pupa e il secchione

In relazione alla sua vita privata, Emy Buono è particolarmente riservata e non si hanno informazioni circa sue eventuali relazioni sentimentali. Pare, tuttavia, che al momento la ragazza non sia impegnata. Inoltre, durante la sua partecipazione a Ti spedisco in convento, ha rivelato che le piace corteggiare uomini sposati.

La modella ha un account Instagram sul quale vanta un seguito di quasi 100 mila followers.