Mila Suarez chi è? Origini, fidanzato e vero nome dell’ex dei Alex Belli

Chi è Mila Suarez, la modella e influencer che partecipa come concorrente alla nuova edizione de La pupa e il secchione?

Mila Suarez chi è? Origini, vero nome e carriera

Mila Suarez è nata nel 1988 a Casablanca, in Marocco. Fino all’età di 18 anni ha vissuto tra l’Italia, la Spagna e, appunto, il Marocco. Compiuta la maggiore età, tuttavia, ha deciso di trasferirsi in via definitiva in Italia, prendendo casa a Parma. Data la sua evidente somiglianza con la showgirl argentina Belen Rodriguez, Suarez viene spesso descritta come la “Belen di Parma”.

Dopo aver lavorato come cameriera, barista e modella, la sua vita è drasticamente cambiata quando ha avuto una liaison con Fabrizio Corona, debuttando nel mondo dello spettacolo e della moda. Prende parte, infatti, a numerosi shooting fotografici.

Nel 2013, è stata corteggiatrice di Eugenio Colombo a Uomini e Donne, addentrandosi nel mondo dello spettacolo italiano. Nel 2017, ha fatto parte del cast del reality Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia mentre, nel 2019, è stata scelta come gieffina al Grande Fratello 16.

A partire dal 15 marzo 2022, Mila Suarez è concorrente della nuova edizione de La pupa e il secchione, condotta da Barbara d’Urso.

Vita privata e fidanzato dell’ex di Alex Belli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mila Suarez è stata legata al re dei paparazzi Fabrizio Corona, che le ha permesso di farsi strada nel mondo della moda. Conclusa la relazione con Corona, la modella ha incontrato l’attore Alex Belli e, dopo la fine del suo matrimonio con Katarina Raniakova, vivono una travagliata storia d’amore.

La coppia ha cominciato a convivere poco dopo essersi conosciuta ma il rapporto tra Suarez e Belli è naufragato rapidamente e, già nel 2018, si sono lasciati. L’influencer ha incolpato l’attore di averla tradita mentre l’ex volto di Centovetrine aveva risposto alle accuse dell’ex compagna affermando di aver avviato una frequentazione con la modella venezuelana Delia Duran.

Alex Belli e Mila Suarez si sono ripetutamente attaccati pubblicamente in svariate trasmissioni televisive.

Al momento, la donna dovrebbe essere single anche se è stata recentemente paparazzata con Diego Granese.