Asia Valente, chi è l’ex Grande Fratello? Padre, genitori, fidanzato della concorrente de La pupa e il secchione

Chi è Asia Valente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e modella di Playboy che figura nel cast de La pupa e il secchione 2022?

Asia Valente, chi è l’ex Grande Fratello? Padre, genitori, carriera

Asia Valente è nata a Benevento il 14 aprile 1996. Conclusi gli studi superiori, la giovane donna ha deciso di trasferirsi a Milano per realizzare il suo grande sogno e intraprendere la carriera di modella. Ha una forte passione per lo sport e ama allenarsi e tenersi in forma: questa abitudine le è stata molto probabilmente trasmessa dal padre che è un personal trainer molto noto a Benevento.

La modella e fashion blogger ha come obiettivo quello di diventare una showgirl di successo e, per raggiungere il traguardo che si è prefissata, ha partecipato al reality show L’Isola dei Famosi, ha realizzato un servizio fotografico senza veli per Playboy e ha collaborato al brano Mr Trump. Inoltre, ha preso parte anche a Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Luca Laurentis e Le Iene.

Nel 2020, ha partecipato al Grande Fratello Vip mentre, a marzo 2022, è tra i concorrenti della nuova edizione de La pupa e il secchione, condotta da Barbara d’Urso.

Fidanzato e Instagram della concorrente de La pupa e il secchione

Per quanto riguarda la sua vita privata, Asia Valente ha avuto una relazione con un ex membro del gruppo Dark Polo Gang ovvero Arturo Bruni, in arte Dark Side/Side Baby. Nel 2020, tuttavia, la relazione tra i due è naufragata e, attualmente, Bruni è padre di una bambina.

La modella, inoltre, ha avuto una relazione con Gallagher. Attraverso un video condiviso su YouTube, la fashion blogger ha raccontato come si sono incontrati e in che modo è nato l’amore che li legava.

Al momento, la donna dovrebbe essere single.

Asia Valente è molto attiva sui social media e ha un account Instagram che vanta un seguito di oltre 1 milione e 400 mila followers. Su Instagram, sponsorizza brand di successo e pubblica scatti di campagne pubblicitarie ed eventi.