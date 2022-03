Nicolò Scalfi: la fidanzata e la vincita del campione di Caduta Libera

Chi è Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera nel cast de La pupa e il secchione 2022, in onda dal 15 marzo.

Nicolò Scalfi: biografia e vincita del campione di Caduta Libera

Nicolò Scalfi è nato a Sarezzo, piccola cittadina situata in provincia di Brescia, nel 1999 e ha circa 23 anni. Il ragazzo è diventato noto al pubblico italiano e agli amanti dei game show per aver vinto il programma Caduta libera, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Scalfi, infatti, ha partecipato al format nella stagione televisiva 2018-2019 ed è stato uno dei campioni più amati e longevi del game show Mediaset. Inoltre, la sua è stata una delle performance più seguitedai telespettatori più affezionati alla trasmissione.

Spesso definito il “campioncino” da Gerry Scotti, il ragazzo ha collezionato 88 presenze a Caduta libera e ha conquistato il montepremi più alto vinto sinora. Ha vinto, infatti, 760 mila euro in gettoni d’oro che, esentasse, corrispondono a 651 mila euro.

Conclusa l’esperienza al game show, Scalfi ha deciso di lasciare il suo percorso di studi in Design Industriale e si è iscritto a Lettere Moderne per l’editoria presso l’Università Cattolica di Brescia. Il giovane, infatti, ha scelto di seguire la sua passione per il giornalismo e, al momento, è giornalista sportivo per Brescia Oggi.

Nel 2022, partecipa al reality La pupa e il secchione, condotto da Barbara d’Urso e in onda a partire dal 15 marzo.

Vita privata e fidanzata del concorrente de La pupa e il secchione

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nicolò Scalfi è stato legato a Valeria Filippetti: ex fidanzata ed ex rivale del “campioncino”. I due, infatti, si sono conosciuti in occasione del game show ma la relazione si è conclusa a dicembre del 2018.

Ha avuto una storia anche con Sara Mustari ma pare che il rapporto sia durato soltanto alcuni mesi. Attualmente, il ragazzo dovrebbe essere single.

Dopo aver partecipato a Caduta libera, ha anche realizzato il sogno di pubblicare un singolo musicale intitolato La fine del mondo, disponibile su alcune piattaforme streaming dedicate alla musica.