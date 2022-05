Barbie, in arrivo la prima bambola con l’apparecchio acustico: quando sarà disponibile

Barbie, è in arrivo una nuova bambola all’insegna dell’inclusività e dell’imperfezione. Negli ultimi anni, la linea di sviluppo dei giocattoli dell’azienda Mattel ha seguito delle idee precise per far si che i bambini potessero indentificarsi sempre di più nella bambola.

Barbie, in arrivo la prima bambola con l’apparecchio acustico

L’azienda di giocattoli Mattel ha annunciato il lancio di una nuova, sorprendente ed unica Barbie. Si chiama Barbie Fashionista e la sua particolarità si trova all’orecchio perché la bambola porta l’apparecchio acustico retroauriculare.

Nella serie Fashionistas, fa sapere la Mattel, le bambole sono state sviluppate con molte varietà di tonalità della pelle, colori degli occhi, colori e tipi di capelli e acconciature, forme del corpo e tipi di disabilità. “Barbie crede fermamente nel potere della rappresentazione e noi, in qualità di linea di bambole più inclusiva del mercato, ci impegniamo a continuare a introdurre bambole con una varietà di tonalità della pelle, forme del corpo e disabilità capaci di riflettere le diversità che i bambini vedono nel mondo che li circonda. È importante che i bambini si vedano riflessi nel prodotto e che allo stesso tempo siano incoraggiati a giocare anche con bambole che non gli assomiglino per aiutarli a capire e celebrare l’importanza dell’inclusione”, ha commentato Lisa McKnight, Executive Vice President and Global Head of Barbie and Dolls, Mattel.

Quando sarà disponibile

In verità, già nel 2021, otto delle prime dieci bambole più popolari della linea a livello globale rappresentavano delle diversità. Il modello besteller del 2020 è stata la prima Barbie nera affetta da vitiligine. Mentre la nuova Barbie Fashionista con l’apparecchio acustico sarà lanciata sul mercato a partire dal mese di luglio 2022.

La dottoressa Jen Richardson, un’autorità nel campo dell’audiologia educativa, ha spiegato: “Sono onorata di aver lavorato con Barbie nel creare un’accurata riproduzione di una bambola con apparecchi acustici. Ritengo che vedersi riflessi in una bambola sia di ispirazione per coloro che sperimentano la perdita dell’udito”.

Inoltre, le nuove bambole sono sviluppate da Mattel con una varietà di tipi di corpo, tra cui un busto più piccolo, curvy e original, oltre che una nuova bambola Fashionistas con protesi della gamba.

