Barbora Bobulova oggi: vita privata, figli e film dell’attrice

Barbora Bobulova oggi: un’attrice adottata dall’Italia ma molto legata al nostro paese, tanto da imporsi come attrice nel piccolo e nel grande schermo, soprattutto in ruoli drammatici.

Barbora Bobulova oggi: vita privata

Barbora Bobulova, nata in Cecoslovacchia il 29 aprile 1974. Ha esordito a 12 anni in un film TV e impara i classici teatrali all’Accademia d’Arte Drammatica e Danza di Bratislava. Un periodo in Italia e poi di nuovo all’estero. Dopo aver studiato teatro a New York, dove si mantiene facendo la cameriera, torna in Italia.

Barbora Bobulova: figli

Tra il 2007 e il 2008 diventa mamma di due bambine, Lea e Anita, nate dall’unione con il regista Alessandro Casale. I due poi si sono separati e oggi l’attrice si concentra solo sulla carriera professionale.

Film dell’attrice

In Italia, ha esordito nel 1996, nel film TV Infiltrato. L’anno successivo è ne Il principe di Homburg e poi partecipa alla serie tv Rai Padre Pio – Tra cielo e terra.

Nel 2004 è ne La spettatrice e Cuore sacro di Ferzan Özpetek. Grazie alla sua interpretazione in questi due film vince il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro come miglior attrice. Nel 2006 è in Anche libero va bene. Non solo ruoli drammatici ma anche un ruolo comico e brillante è in Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi. Nel 2008 è Coco Chanel da giovane nella miniserie televisiva Coco Chanel. Nel 2011 torna nelle sale cinematografiche con Immaturi e Scialla. Poi torna sul piccolo schermo e partecipa nella miniserie per la tv del 2020 Vite in fuga.

Nel 2022 è tra le protagoniste della fiction Rai Studio Battaglia. Si tratta dell’adattamento italiano del legal dramedy di successo targato BBC “The Split”.