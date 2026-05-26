Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno mentre attraversava un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre. A riportare la notizia è il quotidiano Le Soir, secondo cui ci sarebbero diverse vittime e numerosi feriti.

L’impatto è avvenuto intorno alle 8.15 del mattino. Restano però ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incidente, ora al centro delle indagini avviate dalle autorità belghe.

Dalle prime ricostruzioni, e in particolare dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza citate dai media locali, emerge che il passaggio a livello fosse chiuso al momento del devastante impatto.

Schianto choc in Belgio: treno travolge un autobus scolastico su cui viaggiavano sette bambini

Secondo l’emittente televisiva VRT, sullo scuolabus viaggiavano sette bambini e due adulti, compreso l’autista. “Il passaggio a livello si trovava a circa un chilometro dalla stazione, quindi il treno stava già rallentando, ma l’impatto è stato comunque violentissimo”, ha dichiarato a VRT un portavoce di Infrabel, la società che gestisce le infrastrutture ferroviarie.

Sempre secondo le prime informazioni trapelate, “il macchinista ha tentato di azionare i freni d’emergenza, ma era ormai troppo tardi”.

Al momento dello schianto, secondo quanto riferito dalla compagnia ferroviaria SNCB/NMBS, a bordo del treno si trovavano circa 100 passeggeri e nessuno di loro sarebbe rimasto ferito.