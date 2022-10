Biagio Antonacci: età, canzoni, ultimo singolo, tour, vita privata, moglie e figli

Chi è Biagio Antonacci, il cantautore italiano ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di domenica 9 ottobre? L’artista canterà in studio il suo nuovo singolo Telenovela e presenterà il tour “Palco Centrale” che partirà con la sua prima tappa il prossimo 5 novembre 2022.

Biagio Antonacci: età, canzoni, ultimo singolo, tour

Nato a Milano il 9 novembre 1963, Biagio Antonacci è uno dei cantautori più apprezzati della musica italiana. Nel corso della sua carriera, ha scritto alcuni dei brani che sono entrati nel patrimonio musicale di diverse generazioni, abbattendo le barriere del tempo.

Il padre dell’artista era originario di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, mentre sua madre era di Milano. Ha trascorso l’infanzia a Rozzano, cominciando a suonare sin da bambino la batteria e a esibirsi con alcuni gruppi in provincia. Dopo aver conseguito il diploma da geometra, ha scelto di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri e ha iniziato a frequentare la Scuola Allievi alla caserma Carnia di Torino. Mandato in servizio a Garlasco, ha tentato in ogni modo di conoscere Ron, del quale è sempre stato un fan. Riuscendo nel suo intento, il cantautore che risiedeva nella cittadina lo ha sottoposto a un provino e ha presentato Antonacci a al front-man degli Stadio Gaetano Curreri che lo ha fatto debuttare consentendogli di aprire uno dei suoi concerti.

Nel 2022, ha lanciato il suo ultimo singolo Telenovela mentre il prossimo 5 novembre partirà il suo nuovo tour.

Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Biagio Antonacci è stato legato sentimentalmente a Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi, dal 1993 a 2002. Da oltre quindici anni, invece, ha una relazione con la giornalista Paola Cardinale, con la quale vive una love story lontana dai riflettori e dal gossip.

Il cantautore ha tre figli: Paolo e Giovanni, nati dalla storia con Marianna Morandi; e Carlo, avuto nel 2021 da Paola Cardinale.