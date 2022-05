Bianca Guaccero, chi è: vita privata, fidanzato, figlia, Sanremo e Miss Italia

Bianca Guaccero è una conduttrice televisiva soprattutto di programmi targati Rai. Nella sua esperienza c’è stato anche l’esordio al Cinema e nelle serie tv.

Bianca Guaccero, chi è: vita privata

Bianca Guaccero è nata il 15 gennaio del 1981 a Bitonto, in provincia di Bari. La sua carriera professionale si sviluppa come conduttrice nel mondo della televisione. Nella sua carriera ha esordito al cinema con il film Terra bruciata (1999) di Fabio Segatori e con Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini. Poi nel 2003 è entrata a far parte del cast della serie TV Tutti i sogni del mondo, in cui interpreta una delle protagoniste.

Nel 2006 ha interpretato sia il ruolo di protagonista nella miniserie televisiva Assunta Spina sia quello di Carolina nella serie TV Capri. Nel 2015 è concorrente del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti Dal 2018 ha iniziato la conduzione del programma Detto Fatto su Rai 2 per poi dare l’addio nel maggio 2022.

Bianca Guaccero: fidanzato e figlia

La conduttrice si è sposata nel 2013 con il regista Dario Acocella, conosciuto durante le riprese della serie Capri. Nel 2014 nasce la figlia Alice Acocella. Nel 2017 i due si lasciano. Sono circolati, in seguito, diversi nomi come suoi possibili nuovi fidanzati come Luca Bizzarri e Nicola Ventola, mai confermati.

Lei stessa in un’intervista ha raccontato le sue alte aspettative dopo un matrimonio fallito: “Dopo un matrimonio alle spalle con una figlia, sono esigente. Questo non significa che non mi guardi in giro ma sono felice della mia singletudine”.

L’esperienza a Sanremo

Nel 2008, con Andrea Osvárt, Bianca affianca Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo su Rai1. Tra i programmi Tv a cui ha preso parte ci sono: Tale e quale show, Tale e quale show – Il torneo, L’anno che verrà, Battiti Live, 60 Zecchini, Festival Show, Detto fatto, Una storia da cantare e Casa Detto fatto.