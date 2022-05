Bianca Guaccero dice addio a Detto Fatto: ecco i motivi

Bianca Guaccero dice addio a Detto Fatto: il programma di Rai 2 chiude definitivamente e non andrà più in onda dalla prossima stagione. Ecco le dichiarazioni di addio.

Bianca Guaccero dice addio a Detto Fatto

Detto Fatto chiude i battenti. La rivelazione avviene in diretta durante la puntata e a dichiararlo è Caterina Balivo che è in collegamento tv con la conduttrice Bianca Guaccero: “Ciao Bianca, ciao a tutti voi. Ci tenevo oggi a salutarvi visto che è la vostra ultima puntata. Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa. Ricordo ancora le riunioni notturne, le chat che andavano a tutte le ore. Tu Bianca hai fatto benissimo, sei stata una perfetta padrona di casa e tutte le persone che sono lì sono persone veramente carine. Insomma Bianca, felici, siamo state fortunate a conoscere queste persone stupende, ora però è tempo di salutarli e poi chissà di rincontrarli”.

La conduttrice ha così risposto alla collega, con commozione: “Veramente non me l’aspettavo questo messaggio. Grazie Caterina perché non era facile questo passaggio di consegne perché il pubblico ti ha amato tanto, hai creato questa realtà straordinaria. Io sono entrata in punta di piede come ti avevo promesso. Ho portato il mio mondo qui dentro e ho cercato di farlo con dignità, pulizia, con onestà intellettuale, spirituale, sentimentale, con la mia trasparenza, nel bene e nel male. Spero di aver portato avanti questa avventura con il rispetto e l’amore che meritava. Grazie, grazie Caterina”.

Ecco i motivi

Detto Fatto chiude dopo 10 anni e così anche Giampaolo Gambi, nel programma da sette anni, ha deciso di salutare il pubblico di Rai2 con un monologo ironico, che al contempo ha racchiuso tutto il sapore malinconico di un addio. “Mi prendo la responsabilità di dirvi perché questo programma oggi volge al termine”.

Dunque, nessun cambio di conduzione( la voce era gira per l’assenza della Guaccero in qualche puntata nella stagione odierna del programma), il programma termina perché come racconta lo stesso Gambi sono tanti anni che va in onda e ha “stancato”: “Perché questo programma finisce? Perché non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi. Sono dieci anni che ci seguite: sette con me, quattro con questa disgraziata e con questi altri che stanno qui. Voi sinceramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spiega come si fa la pasta all’uovo?”