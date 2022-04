Bianca Guaccero assente a Detto Fatto: come mai la conduttrice non è presente?

Bianca Guaccero è da due giorni assente nel programma di Detto Fatto. Da subito, molti utenti sui social si sono chiesti come mai la conduttrice fosse assente. La risposta è arrivata direttamente da lei sui social.

Bianca Guaccero assente a Detto Fatto: come mai?

Lunedì 18 aprile nel programma di Detto Fatto non è stata presente la conduttrice Bianca Guaccero. In apertura di trasmissione Jonathan Kashanian ha annunciato l’assenza dalla conduttriceenza scendere nei motivi specifici: “Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi ma faremo di tutto, noi della cricca con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia.”

Blogo, in una nota diramata in rete riprende testualmente quanto segue: “Non è chiaro se dalla puntata rientrerà oppure se la sua assenza si prolungherà anche nei prossimi giorni. A quanto apprendiamo dovrebbe trattarsi comunque solo di uno stop precauzionale”. Dopo l’assenza a sorpresa, ecco che anche nella puntata di martedì 19 aprile, la conduttrice non si è presentata. Il mistero però poi è stato risolto.

La stessa conduttrice, tramite Instagram, ha condiviso un messaggio dove ha annunciato appunto la sua assenza, spiegando che per motivi personali ha dovuto riannunciare alla conduzione e che è inoltre entrata in contatto diretto con un positivo. Ha anche aggiunto che molto probabilmente nella giornata di domani, mercoledì 20 aprile, potrebbe tornare in trasmissione.

Già deciso il suo futuro nel programma

Il futuro della Guaccero sembra già deciso da settembre perché nel programma Detto Fatto al posto suo dovrebbe esserci Mia Ceran. La giornalista di 35 anni, ex volto di Agorà, TV Talk, Quelli che il calcio e di UnoMattina Estate, sarebbe in trattativa per presentare il programma Detto Fatto. Stando alle ultime indiscrezioni, la Ceran, oltre a condurre, vorrebbe persino apportare qualche cambiamento personale al programma.

