Tiziana Panella assente a Tagadà: che fine ha fatto la conduttrice?

Tiziana Panella assente a Tagadà: in molti si sono chiesti il motivo dell’assenza dal programma di La7 della conduttrice. Sui social e sul web tante sono state le motivazioni erroneamente condivise.

Tiziana Panella assente a Tagadà

La conduttrice Tiziana Pannella è assente dal programma di La7 Tagadà. In molti si sono allarmati, in particolare sul web e suoi social, chiedendosi il motivo della sua assenza dal programma.

La Panella da ben cinque anni è alla conduzione della trasmissione giornalistica. Alessio Orsingher, che è giornalista e redattore ed è presente in studio, ha preso quindi il ruolo di conduttore. Si è trattato di una sostituzione straordinaria, anche se in realtà non è la prima volta che Orsingher prende le redini di conduttore.

Nell’ottobre del 2021, sia Tiziana Panella sia Alessio Orsingher sono stati costretti a una quarantena che li ha impossibilitati nell’essere oggi in studio a Tagadà. A prendere quindi il loro posto è stato Luca Sappino, storico inviato della trasmissione

Che fine ha fatto la conduttrice?

Non c’è nessun cambio di scelta della conduzione del programma da parte dei vertici di La7. In realtà, Tiziana Panella in questi giorni è assente da Tagadà in quanto in contatto con un positivo. Dunque, a scopo precauzionale, la conduttrice si trova in isolamento lasciano momentaneamente la conduzione del programma. A breve, dunque, dovrebbe ritornare al suo posto nel programma di La7.

Nel video che segue, poco dopo il primo minuto, viene spiegata l’assenza della conduttrice.