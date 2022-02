Jonathan Kashanian: moglie, amori, religione, altezza, origini e patrimonio dell’ex Grande Fratello

Chi è Jonathan Kashanian: la sua carriera è partita con la partecipazione al Grande Fratello e poi è continuata nel settore della moda ma principalmente sempre in televisione come ospite ed opinionista.

Chi è Jonathan Kashanian: altezza

Jonathan Kashanian è alto 1,85 cm. Il suo vero nome è Yehonatan Kashanian ed è nato il 15 gennaio 1981 a Ramat Gan, in Israele. Emigrò poi a Milano quando aveva solo tre anni.

Dopo aver lasciato Israele per trasferirsi a Milano con i genitori, ha iniziato a coltivare la sua passione per la moda. A partire dal 2000 sceglie di provare a inoltrarsi nel mondo della moda e dopo il diploma di stilista lavora per sfilate e showroom di vario genere. Il suo esordio in televisione è avvenuto con la partecipazione al Grande Fratello nel 2004, programma che ha vinto, riscuotendo un grande successo.

Dopo la vittoria del reality, la televisione è diventata sempre di più il suo habitat naturale. Infatti, entra nel programma Sei un mito di Canale 5. Dal 2006 al 2007 è inviato de La vita in diretta, di Festa Italiana e di Mezzogiorno in Famiglia su Rai 1. Dal 2006 al 2016 è a Verissimo, prima come ospite fisso e poi come esperto di moda. Nel 2007 è nel set del film di Carlo Vanzina – un anno eccezionale e nel 2010 ha partecipato ad un cameo nel film A Natale mi sposo. Nel 2018 partecipa come concorrente alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Attualmente è voce di un programma radiofonico su Rtl 102.5 e nel 2022 partecipa al programma Back to School.

Jonathan Kashanian: moglie

Jonathan non è sposato e dunque non ha una moglie. Anche rispetto alla sua presunta omosessualità non si è mai espresso né dichiarato.

Jonathan Kashanian: amori

Rispetto ai suoi amori e alle relazioni sentimentali, per un diverso tempo è stato legato alla cantante Bianca Atzei. Non ha avuto tanti amore, anche se ha sempre tenuto molto riserbo rispetto alla sua vita sentimentale. Attualmente dovrebbe essere single.

Religione ed origini

Jonathan Kashanian è molto religioso. La sua religione l’ebraismo che pratica insieme alla sua famiglia. I genitori sono ebrei e i nonni uzbeki. Ha inoltre tre fratelli maggiori: una sorella, Limor, di dieci anni più grande – che vive in Israele – e due fratelli Alon e Yaron, rispettivamente di sette e cinque anni più grandi.

Le sue origini sono israeliane ma a soli tre anni si è trasferito a Milano, dunque è stato letteralmente adottato dall’Italia quando era solo un bambino.

Patrimonio dell’ex del Grande Fratello

Sono tante le sue partecipazioni in televisione negli ultimi anni, quindi si presume che il suo patrimonio stia crescendo sempre di più. Sicuramente la sua carriera ed il suo patrimonio sono partiti dalla vincita del Grande Fratello. Jonathan all’epoca ha guadagnato 250mila euro in gettoni d’oro. Tra l’altro, ha detto di averli convertiti in denaro e di averli spesi tutti.

