Compriamo un biglietto aereo a 400 euro e una settimana dopo lo stesso posto costa 300. Finora restava soprattutto la rabbia. Negli Stati Uniti stanno crescendo servizi basati sull’intelligenza artificiale che controllano continuamente i prezzi dopo l’acquisto e tentano di ottenere crediti o rimborsi quando la tariffa scende. In circa un volo su cinque monitorato da una delle startup è stato registrato almeno un ribasso. Attenzione: non è ancora un diritto del passeggero e le compagnie stanno già reagendo

È uno dei piccoli drammi di ogni viaggiatore.

Prenotiamo con largo anticipo per “risparmiare”, paghiamo 450 euro e ci sentiamo previdenti.

Poi, quasi per errore, torniamo sul sito della compagnia qualche settimana dopo.

Lo stesso volo costa 350.

Cento euro evaporati senza che sia cambiato nulla: stesso aereo, stessa destinazione, magari persino lo stesso posto.

Negli Stati Uniti alcune startup hanno deciso di trasformare quella frustrazione in un business.

Si chiamano JetBack, Junova e Refare e utilizzano software e automazione per monitorare il prezzo del biglietto anche dopo che il cliente ha acquistato. Quando la tariffa diminuisce e le condizioni della compagnia lo consentono, provano a ottenere un credito o un rimborso della differenza.

Davvero il prezzo del biglietto aereo può scendere dopo che abbiamo prenotato?

Certo. I prezzi aerei non seguono una progressione lineare.

Possono aumentare, diminuire e aumentare di nuovo sulla base di domanda, disponibilità, concorrenza, periodo dell’anno e sistemi di revenue management sempre più sofisticati.

Junova ha analizzato 10mila voli tra settembre 2025 e luglio 2026: circa il 22% ha registrato almeno una diminuzione di prezzo dopo la prenotazione.

Tra quelli scesi, circa il 40% ha ridotto la tariffa più di una volta.

Non significa che un volo su cinque garantisca automaticamente un rimborso, ma dimostra quanto sia mobile il prezzo che consideriamo definitivo quando premiamo “acquista”.

Come fanno queste app a recuperare i soldi

Il modello sfrutta, soprattutto, una trasformazione avvenuta negli Stati Uniti dopo la pandemia.

Molte compagnie hanno eliminato le tradizionali commissioni di cambio su numerose tariffe non rimborsabili.

Questo può creare una possibilità interessante: se hai comprato un biglietto a 500 dollari e successivamente la stessa tariffa scende a 400, in alcune circostanze puoi modificare o riprenotare il viaggio ottenendo un credito per la differenza.

Farlo manualmente richiederebbe controllare continuamente il sito. L’AI e l’automazione possono farlo al posto nostro.

Ma il servizio non è gratis

Anche qui qualcuno deve guadagnare. Junova trattiene il 20% del risparmio recuperato, mentre Refare arriva al 25%.

JetBack utilizza, invece, un modello in abbonamento da circa 100 dollari l’anno e sostiene di aver recuperato 2,4 milioni di dollari in crediti e rimborsi dal lancio, avvenuto all’inizio del 2025.

Il principio è intuitivo.

Se non recuperi niente, in alcuni modelli non paghi niente. Se il software ti restituisce 100 dollari, una quota resta alla piattaforma.

Possiamo farlo anche con un volo Ryanair o ITA?

Qui bisogna frenare l’entusiasmo.

Il fenomeno raccontato in queste settimane riguarda soprattutto il mercato statunitense, dove le politiche di modifica dei biglietti sono differenti da quelle applicate da molte compagnie europee.

Non esiste una regola generale che obblighi un vettore a restituirti la differenza solo perché, dopo l’acquisto, il biglietto viene messo in vendita a un prezzo inferiore.

Le condizioni dipendono dalla compagnia, dalla tariffa acquistata e dal tipo di biglietto.

Per questo sarebbe sbagliato scaricare oggi un’app e aspettarsi automaticamente il rimborso di un Roma-Parigi comprato troppo presto.

Il modello americano però, potrebbe anticipare qualcosa destinato ad arrivare anche altrove.

Le compagnie non stanno a guardare

Ed è forse la parte più interessante. Se migliaia di passeggeri iniziano a chiedere sistematicamente crediti ogni volta che il prezzo diminuisce, il vantaggio per le compagnie si riduce.

Alaska Airlines ha già modificato alcune procedure: non gestisce più le richieste di adeguamento tariffario attraverso il servizio clienti come avveniva in precedenza, indirizzando i viaggiatori verso cancellazione e nuova prenotazione secondo le regole applicabili alla tariffa acquistata.

Le tariffe Basic Economy, inoltre, possono avere restrizioni maggiori.

È, quindi, iniziata una piccola partita tecnologica.

L’algoritmo della compagnia cerca di vendere ogni posto al prezzo migliore possibile.

L’algoritmo del passeggero cerca di capire se quel prezzo è successivamente sceso.

Anche le compagnie usano l’intelligenza artificiale

Ed è qui che la storia diventa più grande della possibilità di recuperare 50 dollari.

Le compagnie aeree utilizzano sempre più dati e sistemi di intelligenza artificiale per monitorare i prezzi della concorrenza, ottimizzare le tariffe e migliorare la gestione dei voli.

Negli Stati Uniti questa evoluzione ha già attirato l’attenzione dei legislatori, preoccupati che l’AI possa un giorno essere utilizzata per forme di prezzo sempre più personalizzate sulla base delle caratteristiche o dei comportamenti del cliente.

La tecnologia che aiuta l’azienda a capire quanto siamo disposti a pagare, però, può essere utilizzata anche al contrario. Per capire quando abbiamo pagato troppo.

Bisogna quindi controllare il prezzo dopo aver prenotato?

Se la compagnia permette modifiche senza costi elevati, può valere la pena.

La prima cosa da fare è leggere le condizioni della tariffa acquistata.

Se una nuova prenotazione comporta una penale superiore al risparmio, la diminuzione del prezzo non serve a nulla.

Se, invece, il biglietto consente modifiche gratuite o crediti, controllare periodicamente può avere senso. Finora era un’attività da viaggiatore particolarmente paziente.

L’AI promette di farlo automaticamente e forse la vera curiosità di questa storia è proprio questa.

Per anni ci siamo sentiti dire che il prezzo di un volo cambia continuamente perché un algoritmo decide quanto siamo disposti a spendere.

Adesso un altro algoritmo comincia a chiedersi se, dopo aver pagato, possiamo riprenderci qualcosa indietro.