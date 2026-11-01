Tre rate, nessun interesse e pochi secondi per ottenere l’approvazione: il Buy Now Pay Later è diventato uno dei metodi di pagamento più diffusi negli acquisti online. Dal 20 novembre entra, però, in una nuova era: più controlli sul merito creditizio, informazioni più chiare e nuove regole sulla pubblicità. Pagare in tre rate non scompare, ma sarà sempre più trattato per quello che realmente è: una forma di credito

“Paga 30 euro oggi, 30 il mese prossimo e 30 tra due mesi”.

È probabilmente uno dei messaggi più efficaci dell’e-commerce contemporaneo.

Un paio di scarpe da 90 euro improvvisamente sembra costarne 30. Lo smartphone da 600 diventa una successione di rate molto più facili da accettare mentalmente.

È il Buy Now Pay Later, compra ora e paga dopo.

In Italia il fenomeno è esploso rapidamente. Secondo Banca d’Italia, la quota di famiglie che ha utilizzato almeno una volta strumenti BNPL è passata dal 4% nel 2022 al 30% nel 2025, anche se circa due utilizzatori su tre ne fanno un uso occasionale.

Dal 20 novembre 2026 le regole cambiano.

Buy Now Pay Later: perché il 20 novembre è una data importante

L’Italia ha già recepito la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori, la CCD2, con il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025.

Gli operatori dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 novembre 2026 oppure, dove previsto, entro il successivo termine collegato alle disposizioni attuative della Banca d’Italia.

La trasformazione più importante è culturale prima ancora che normativa.

Il Buy Now Pay Later senza interessi non sarà più percepito dal legislatore semplicemente come una modalità di pagamento. È credito. E concedere credito comporta responsabilità.

Potremo continuare a poter pagare in tre rate?

Sì. Le nuove regole non vietano PayPal Paga in 3 rate, Klarna, Scalapay o gli altri servizi analoghi.

PayPal, per esempio, ha già annunciato che i propri prodotti BNPL continueranno a essere disponibili e che adeguerà l’esperienza del cliente ai nuovi obblighi.

Quello che cambia è ciò che accade dietro quel pulsante.

Gli operatori devono rispettare regole più rigorose sull’informazione precontrattuale, sulla pubblicità e, soprattutto, sulla valutazione della capacità del consumatore di rimborsare il credito.

Non ogni richiesta dovrà necessariamente essere accettata.

In realtà non lo è neppure oggi: PayPal specifica già che l’approvazione non è automatica.

Arriva il controllo sul merito creditizio

È uno dei punti destinati a incidere maggiormente.

Prima di concedere il finanziamento, chi offre il BNPL deve effettuare una valutazione proporzionata del merito creditizio.

L’obiettivo è evitare che la semplicità del pagamento a rate spinga persone già in difficoltà ad accumulare altri impegni.

Banca d’Italia osserva, infatti, che l’utilizzo del BNPL sta crescendo soprattutto tra nuclei con reddito medio-basso, limitate risorse patrimoniali e situazioni di indebitamento preesistente.

La Notizia aveva già raccontato questo fenomeno definendolo un “debito invisibile”, cresciuto mentre i piccoli prestiti tradizionali diminuivano. Ora quel debito diventa normativamente molto più visibile.

Anche la pubblicità dovrà cambiare

Il messaggio “tre comode rate” non potrà essere costruito in modo da nascondere la natura finanziaria dell’operazione.

La nuova disciplina rafforza le avvertenze e vieta comunicazioni capaci di creare aspettative ingannevoli sul costo del credito oppure di suggerire che indebitarsi possa migliorare la situazione finanziaria o il tenore di vita del consumatore.

PayPal, nella documentazione predisposta in vista delle nuove norme, indica per l’Italia anche formule di avvertenza sul fatto che prendere denaro in prestito può comportare costi.

La differenza sembra semantica. In realtà è enorme.

Se chi compra percepisce una rata come credito e non come semplice “divisione del prezzo”, può valutare diversamente l’acquisto.

Avremo il diritto di cambiare idea?

La nuova disciplina estende al BNPL tutele tipiche del credito ai consumatori, comprese quelle relative alle informazioni prima della firma, al diritto di recesso e all’assistenza per le persone che incontrano difficoltà nel rimborso.

Questo non significa che qualsiasi rata possa essere cancellata liberamente.

Significa che un settore cresciuto con la rapidità dell’e-commerce viene progressivamente portato dentro un sistema di regole paragonabile a quello applicato agli altri finanziamenti.

Perché proprio adesso

La tempistica è interessante. Le nuove regole arrivano a pochi giorni dal Black Friday e poco più di un mese prima di Natale, proprio quando carrelli e rateizzazione raggiungono uno dei momenti più importanti dell’anno.

Il BNPL ha un vantaggio evidente: consente di distribuire una spesa e può aiutare una famiglia a gestire meglio un acquisto programmato.

Il rischio nasce quando tre rate da 50 euro, quattro da 40 e altre tre da 80 appartengono a piattaforme differenti e smettono di sembrare debiti. Ognuna è piccola. Sommandole, il conto cambia.

Dal 20 novembre il “compra ora, paga dopo” non diventerà più complicato per forza.

Diventerà, però, più difficile fingere che pagare dopo non significhi, prima di tutto, prendere in prestito denaro oggi.