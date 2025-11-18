Bignami all’attacco del Quirinale, il complottismo meloniano si scontra con il Colle

“Si sconfina nel ridicolo”. Il messaggio della presidenza della Repubblica è insolitamente duro, ma inevitabile di fronte non tanto alle indiscrezioni di stampa, solitamente ignorate dal Colle, quanto alla richiesta di un chiarimento da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Il caso nasce da un articolo de La Verità, nel quale si parla di un piano del Colle per fermare Meloni.

Bignami chiama in causa la presidenza della Repubblica, chiedendo di smentire quanto scritto dal giornale. In particolare il capogruppo di Fdi ha chiesto la smentita sull’ipotesi che i consiglieri del capo dello Stato, Sergio Mattarella, “auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimendo altresì giudizi di inadeguatezza nei confronti dell’attuale maggioranza”.

L’attacco di Bignami al Colle: il complottismo meloniano si scontra con il Quirinale

Bignami fa riferimento all’articolo de La Verità nel quale si parla di “conversazioni in cui questa persona (il consigliere del capo dello Stato, ndr) auspicherebbe la formazione di coalizioni alternative”, con “il dichiarato intento di impedire una vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. Bignami fa anche riferimento all’ipotetico “provvidenziale scossone” contro il governo a cui si fa riferimento nell’articolo. Da qui la richiesta al Colle di smentire “senza indugio” queste ricostruzioni, dovendone “diversamente dedurne la fondatezza”.

Il Quirinale è stato quindi costretto a rispondere, parlando di “stupore” per la dichiarazione del capogruppo del “partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla presidenza della Repubblica”. Un attacco, continua il Colle, “costruito sconfinando nel ridicolo”.

Dopo le parole di Bignami sono intervenute anche le opposizioni: Pd, M5s e Avs hanno chiesto un’informativa urgente alla presidente del Consiglio, definendo “inaccettabili” le parole nei confronti del Colle. Bignami è poi tornato sul caso, dicendo che non è il Quirinale il destinatario di richieste, ma “abbiamo chiesto di smentire a colui a cui vengono attribuite quelle frasi”. E il destinatario, citato dall’articolo del direttore de La Verità Maurizio Belpietro, è Francesco Saverio Garofani, ex parlamentare del Pd e uno dei consiglieri di Mattarella.