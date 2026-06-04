Atteso in Italia, ma lo studente di Gaza è in un carcere israeliano

Aveva la borsa di studio, il visto italiano, il lasciapassare e l’autorizzazione di sicurezza rilasciata giorni prima. Il 2 giugno, al valico di Kerem Shalom, Mahmoud Al Najjar, ingegnere di Jabalia e docente all’Università islamica di Gaza, è stato portato via mentre il gruppo di studenti proseguiva verso Roma, a Tor Vergata.

L’esercito israeliano lo definisce a Repubblica “un terrorista operativo di Hamas” che “ha partecipato all’invasione di Israele il 7 ottobre 2023”. Nessun capo d’imputazione, nessuna prova resa pubblica. La famiglia, raggiunta dalla testata Kritica, dice l’opposto: oppositore di Hamas, critico del gruppo anche sui social, unico superstite dei suoi, moglie e quattro figli uccisi in un raid israeliano dell’ottobre 2024. Ora, secondo i familiari, è nel carcere israeliano di Asqalan.

Il programma è di Antonio Tajani: 229 studenti palestinesi portati in Italia dallo scorso autunno, sempre per il valico israeliano di Kerem Shalom, sempre, scrive la Farnesina, “in raccordo con le Autorità israeliane”. L’occupante, che la Corte internazionale di giustizia ha dichiarato illegale col parere del 19 luglio 2024, autorizza l’uscita e poi, al proprio cancello, decide chi è studente e chi terrorista, e fa sparire un civile. A maggio l’esercito israeliano ha ucciso a Gaza almeno 119 persone, 19 bambini, il mese più letale dell’anno secondo il ministero della Salute.

Intanto restano a Bengasi da undici giorni i due italiani del convoglio di terra, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia: il 2 giugno il procuratore libico ha prorogato la custodia senza fissare udienza, il 3 presidio alla Farnesina. Tajani: «Speriamo tornino presto».

I compagni di Mahmoud sono arrivati. Lui no. Tajani aveva promesso di portarli «in sicurezza verso un’opportunità di studio e di futuro».