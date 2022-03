Blind: fidanzata, genitori, altezza e Instagram del cantante di X Factor di Cuore nero

Blind è un giovanissimo rapper lanciato da XFactor nel 2020. Mentre nel 2022 prova la strada di un altro tipo di reality come L’Isola dei Famosi, in onda dal 21 marzo.

Blind: altezza e genitori

Blind, all’anagrafe Franco Rujan, è un rapper umbro. Nato da genitori di origini rumene e classe 2000, ha avuto un’infanzia complessa per alcune problemi con i genitori. All’età di 15 anni, infatti, ha lasciato la scuola ed ha iniziato a fare abuso, come da lui raccontato, con sostanze come alcol e droghe. Complice anche il fatto di aver tagliato i legami con il padre ha avuto una situazione familiare difficile ma, grazie alla musica, inizia a trovare la sua strada.

Ha iniziato molto presto con la musica: all’età di 16 anni ha scelto come nome d’arte lo pseudonimo “Blind” che ha come significato quello di “non guardare gli ostacoli e guardare oltre”. Dal 2017 ha iniziato a pubblicare brani online anche autoprodotti per poi avere anche importanti collaborazioni.

Blind: Instagram

Sul suo profilo Instagram ha 156mila follower. Ci sono diverse foto con Greta, una ragazza alla quale è molto legato e alla quale deve il suo riscatto dalla droga. Inoltre, Blind è anche molto legato al suo gruppo di amici che lo supporta nella sua passione, al punto di aver fatto una colletta per aiutarlo a registrare il video della sua prima canzone.

Da X Factor a L’Isola dei Famosi

Il rapper ha ottenuto la finale all’edizione di X Factor 2020 con il brano Cuore Nero (certificato poi disco d’oro) cha ha dato un grosso lancio nella sua carriera musicale. Ora, Blind è tra i famosi naufraghi che prenderanno parte all’Isola dei Famosi 2022. Il rapper torna in tv nel reality condotto da Ilary Blasi, come ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram: “Spero che farete tutti il tifo per me. Quando la fame si farà sentire, avrò bisogno di sapere che sarete al mio fianco e mi sosterrete!”.