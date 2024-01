Bonus benzina da 80 euro: come funziona, a chi va e cosa sono gli sconti aggiuntivi sul carburante

Il bonus benzina da 80 euro si allarga. Parliamo della misura una tantum per il rifornimento del carburante introdotto dal decreto Energia che, però, non è rivolto a tutti i cittadini, ma solamente alle famiglie con reddito basso.

L’erogazione del bonus è prevista per chi è titolare della Social card e a questo sostegno si aggiunge la nuova convenzione siglata in questi giorni che permette – agli stessi beneficiari – di accedere anche a sconti aggiuntivi sull’acquisto del carburante.

Bonus benzina: importo, chi può ottenerlo e come funziona

Il bonus benzina ha un valore di 77,20 euro e viene accreditato sulla carta Dedicata a te, la cosiddetta Social card. Parliamo della carta su cui viene erogato un contributo di 382,50 euro per l’acquisto dei beni alimentari ed essenziali, tra cui anche gli abbonamenti ai mezzi di trasporto.

La carta Dedicata a te è destinata ai nuclei familiari con Isee inferiore ai 15mila euro: sono esclusi, però, i beneficiari del Reddito di cittadinanza nel 2023 e dell’Assegno di inclusione nel 2024. Inoltre non ricevono la carta le famiglie in cui un membro riceve Naspi o Dis-Coll.

Il bonus benzina da 77,20 euro viene accreditato in automatico sulla carta, non è quindi necessario presentare domanda. La ricarica dei bonus è iniziata il 15 dicembre e il termine ultimo per attivare la Social card è stato prorogato al 31 gennaio 2024. Se non vengono effettuati pagamenti entro quella data, si perde il contributo. L’intero importo deve essere speso entro il 15 marzo 2024.

Gli sconti aggiuntivi per chi usufruisce del bonus carburanti

La novità degli ultimi giorni riguarda gli sconti aggiuntivi: il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha siglato con le principali associazioni degli impianti di distribuzione dei carburanti una convenzione, con la quale i distributori aderiscono al piano di contenimento dei costi della benzina.

In sostanza per chi ha la Social card si prevedono sconti ai distributori che aderiscono all’iniziativa. A breve è prevista la pubblicazione dell’elenco dei gestori che partecipano. Lo sconto è immediato, al momento del rifornimento: saranno le singole imprese a stabilirne l’importo.