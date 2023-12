Bonus benzina e spesa, arriva l’integrazione della Social card: per chi e a quanto ammonta

Arriva il bonus benzina e l'aumento di quello per la spesa con la Social card: di quanto aumenta l'importo e come ottenerlo.

L’Inps ha comunicato che è in arrivo l’integrazione di 77,20 euro per la Social card, ovvero la Carta Dedicata a te introdotta dal governo per aiutare le famiglie con redditi bassi nell’acquisto di prodotti di prima necessità. L’integrazione è prevista dal decreto legge del 29 settembre e si va ad aggiungere alla somma di 382,50 euro già erogata negli scorsi mesi.

L’integrazione consiste, di fatto, in una sorta di bonus carburanti oltre che di un importo aggiuntivo per la spesa. I beneficiari dei bonus non devono presentare domanda: il caricamento della cifra aggiuntiva sarà automatico per chi ha già la carta. Entriamo nel dettaglio.

Chi riceve il bonus carburanti e spesa: come si può usare

Il beneficio da 77.20 euro verrà erogato (in automatico, senza presentare domande) al singolo nucleo familiare tramite la ricarica della Carta elettronica di pagamento: i soldi saranno utilizzabili per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità e per il carburante o, in alternativa, per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

La Social card si arricchisce: a quanto ammonta e nuova possibilità di ritirarla

La Social card aumenta quindi il suo importo: ai 382,50 euro ne vengono aggiunti altri 77,20, per un totale di 459,70 euro. Come sottolinea l’Inps, per garantire l’attuazione completa della card, il nuovo decreto ha previsto per i beneficiari anche di ritirare o attivare la Carta nel caso in cui siano stati impossibilitati a farlo entro il termine previsto per “ragioni a loro non imputabili”.

Le operazioni di consegna delle carte non ancora ritirate avverranno negli uffici postali abilitati a decorrere dal 15 dicembre 2023. Il termine per il primo pagamento tramite la Social card è fissato al 31 gennaio 2024: se non si rispetta questa data il beneficio decade.

Tutti i beneficiari dovranno utilizzare tutte le somme accreditate entro il 15 marzo del 2024. Nel caso in cui le carte non siano ancora state attivate, viene comunque garantita la disponibilità di tutto l’importo, ovvero sia i 382,50 che i 77,20 euro.