Bonus cultura 2022: quando si attiva, come richiederlo e i requisiti

Bonus cultura 2022: già è possibile fare richiesta di questa ulteriore agevolazione prevista ormai da circa sei anni per gli studenti che però devono rispettare scadenza e requisiti per usufruire.

Bonus cultura 2022: quando si attiva

Il Consiglio dei Ministri e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno promosso il cosiddetto Bonus Cultura anche per l’anno 2022. Il Bonus si può richiedere entro il 31 agosto 2022 ed è prevista anche una scadenza temporale in cui si può spendere.

Il bonus è stato introdotto nel 2016 ed è stato confermato sempre negli ultimi anni. Ciascun buono ha un codice identificativo, è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario che si registra sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero.

Come richiederlo

Il bonus consta di 500 euro del 2022 è destinato esclusivamente ai ragazzi nati nel 2003, che hanno compiuto 18 anni nel 2021 e che potranno richiedere il buono entro il 31 agosto 2022 compilando la richiesta su 18App. I 500 euro del bonus potranno essere spesi fino al 28 febbraio 2023. La richiesta del bonus può essere fatta solo tramite il portale 18app del MIUR.

La data di inizio richiesta è stata fissata al 17 marzo, dunque è già possibile richiedere il bonus da parte degli studenti che possono usufruire fin da subito dell’agevolazione.

Tutti i requisiti

Il requisiti essenziale per ricevere il Bonus è aver compiuto 18 anni d’età. Inoltre, il bonus è possibile spenderlo esclusivamente per tutto ciò che riguarda la scuola e la cultura in generale, quindi libri, biglietti per concerti, mostre, fiere, musei, spettacoli teatrali, cinema, concerti.

