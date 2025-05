Bonus donne e giovani, arrivano gli incentivi fino a 650 euro: ecco per chi e come funzionano

Bonus donne e giovani, arrivano gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato: come funzionano, i requisiti e gli importi.

Il bonus donne e giovani prende il via. Sono disponibili sul sito dell’Inps i moduli per i datori di lavoro che vogliono chiedere l’incentivo per l’assunzione di donne e giovani in condizioni di svantaggio.

Il bonus prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino a 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato. Vediamo nel dettaglio chi può ottenere i bonus, quali sono i requisiti e quali gli importi previsti.

Bonus donne e giovani, a chi sono rivolti e come funzionano

L’incentivo, introdotto dal decreto Coesione, ha l’obiettivo di favorire l’occupazione stabile dei giovani e delle donne. Il bonus è rivolto a tutti i datori di lavoro privati e prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni a tempo indeterminato e anche per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per accedere al bonus, il datore di lavoro dovrà presentare la domanda attraverso il modulo online disponibile sul sito dell’Inps alla pagina “Portale delle agevolazioni”.

I requisiti per ottenere gli incentivi

Il bonus, per i giovani al di sotto dei 35 anni, si applica alle assunzioni o alle trasformazioni avvenute nel periodo che va dal primo settembre del 2024 al 31 dicembre del 2025. Uno dei requisiti è che questi giovani non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

La misura è valida in caso di assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri. Vengono invece esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato.

Per quanto riguarda le donne, il bonus non ha limiti d’età, ma esistono comunque dei requisiti: le lavoratrici non devono avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla zona di residenza.

Se sono residenti nelle regioni della Zes per il Mezzogiorno devono essere prive di impiego da almeno sei mesi. Inoltre si deve trattare di lavoratrici svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività in settori economici che sono caratterizzati da un’alta disparità occupazionale di genere.

Bonus donne e giovani, gli importi

I bonus non prevedono un importo specifico, ma viene fissato un limite. Nel caso dei giovani la soglia è di 500 euro al mese, che possono arrivare fino a 650 nella Zes, ovvero la Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Per le donne in condizioni di svantaggio, invece, l’importo massimo è di 650 euro.