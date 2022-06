Brad Pitt e Sandra Bullock si ritirano dalle scene? Cosa succede ai due attori

Brad Pitt e Sandra Bullock hanno dichiarato di voler fare un passo indietro dal mondo del Cinema e della recitazione. Parole, quelle dei due attori, che hanno fatto il giro dei social mandando nello sconforto in tanti.

Brad Pitt e Sandra Bullock si ritirano dalle scene?

Nelle ultime ore, due attori di peso e di successo del Cinema internazionale, hanno dichiarato di voler fare un passo indietro dalle scene e dalla recitazione. Si tratta di Brad Pitt e Sandra Bullock. Se fosse davvero così, nei prossimi mesi il Cinema perderebbe tantissimo.

Le parole dell’attore e dell’attrice hanno fatto immediatamente il giro del Mondo e dei social, mandando nello sconforto tantissimi appassionati delle carriere di entrambi che davvero hanno fatto la storia e il successo del Cinema.

Cosa succede ai due attori

«Sono all’ultimo tratto, un semestre o trimestre finale» ha detto Brad Pitt, che a luglio sarà sul grande schermo con Bullet Train. L’attore ha fatto sapere e ha spiegato di avere progetti che riguardano l’arte in generale. «Come ho intenzione di gestire queste ultime fasi? Sono una di quelle persone che parla attraverso l’arte. Voglio fare sempre di più. Se non sto facendo qualcosa, mi sento morire dentro». Inoltre, l’attore ha rivelato il suo senso di solitudine. «Mi sono sempre sentito solo. Ero solo da bambino, sono solo anche qui» ha spiegato. Parlando di una «leggera depressione» che l’ha sempre accompagnato. Un malessere acuito sicuramente dal divorzio con Angelina Jolie e dalla battaglia per l’affidamento dei figli. «Solo recentemente mi sono avvicinato alla mia famiglia e ai miei amici» ha continuato.

Dall’altra parte, un altro punto di rifermento del cinema internazionale come Sandra Bullock sta attraversando un periodo non semplice. In un’intervista a Hollywood Reporter, l’attrice ha spiegato così la sua decisione di fare un passo indietro dalle scene: «Non voglio essere vincolata agli impegni di nessuno che non siano i miei». La sua scelta è motivata dal bisogno di stare a casa e in famiglia. «Sono così stanca. Sono così stanca e non sono in grado di prendere decisioni sane e intelligenti e lo so», ha detto.

