Bruno Barbieri: quante stelle Michelin e qual è il suo ristorante?

Chi è Bruno Barbieri: chef stellato e noto anche in televisione grazie alla sua partecipazione come giudice nel programma di cucina MasterChef in onda su Sky.

Chi è Bruno Barbieri

Bruno Barbieri, chef bolognese nato a Medicina il 12 gennaio del 1962, ha ottenuto notorietà e successo grazie alla sua partecipazione come giudice al programma Sky MasterChef Italia. Dopo la scuola alberghiera, trova lavoro come secondo cuoco sulle navi da crociera. Successivamente, inizia a lavorare sulla riviera romagnola fino ad approdare alla Locanda Solarola. Passa poi al ristorante Il Trigabolo, e qui incontrerà il suo vero mentore: lo chef Igles Corelli.

Rispetto alla sua vita sentimentale ha rivelato lui stesso a Vanity Fair: “Rapporti omosessuali non ne ho mai avuti, ma è capitato che fossimo in tre o quattro e ci fossero anche uomini. Certo, Con Cracco non scapperei mai. Magari con Bastianich“

Quante stelle Michelin e qual è il suo ristorante?

Sono quattro i ristoranti dello chef ad aver ottenuto le famose Stelle Michelin tanto ambite da uno chef. Cn Barbieri si parte dalle due stelle de Il Trigabolo di Argenta. Lo stesso traguardo è stato superato dalla Locanda Solarola e dall’Arquade – Relais Chateaux Villa del Quar, mentre La Grotta di Brisighella si è fermata, per così dire, a una stella. Con i suoi ristoranti, dunque, ha guadagnato in totale 7 stelle Michelin.

Il nuovo locale di Barbieri è ‘Fourghetti‘, ossia un ristorante-salotto a vocazione internazionale ma con una cucina tipica bolognese. Infatti, il ristorante si trova proprio a Bologna, in via Murri. Da sottolineare che i prezzi del suo nuovo ristorante non sono altissimi ma ben accessibili.