Btp Italia, al via la nuova emissione: rendimento minimo all’1,85% e premio fedeltà dell’1%

Rendimento minimo all’1,85% e premio di fedeltà pari all’1%. Sono queste le due caratteristiche comunicate dal Mef del Btp Italia, la cui emissione partirà da domani. Il premio fedeltà varrà per chi acquisterà il titolo in questa settimana e lo manterrà fino alla sua scadenza, fissata per il 4 giugno 2032.

L’emissione per famiglie e piccoli investitori durerà tre giorni. Solamente giovedì pomeriggio, quando sarà terminata, il ministero dell’Economia potrà confermare i tassi previsti o rialzarli nel caso in cui i movimenti di mercato portino a una rivalutazione. La chiusura del Btp Italia è prevista per venerdì con gli istituzionali.

Il nuovo Btp Italia

L’emissione numero 20 del Btp Italia coincide con la scadenza della quindicesima, quella lanciata nel maggio del 2020 in piena pandemia. Allora furono raccolti 14 miliardi e di questi ne sono rimasti, in scadenza ora, circa sei. Una parte di questi investimenti potrebbe quindi finire sul nuovo Btp. Che è indicizzato all’inflazione e che potrebbe vedere nuovi movimenti rilevanti anche per la politica della Casa Bianca sui dazi che rischia di alimentare nuova domanda proprio per il timore di un aumento dei prezzi.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma Mot e i singoli risparmiatori potranno aderire anche attraverso l’home banking per un importo minimo di mille euro. Nel caso in cui non sia abilitato alle funzioni di trading online, il risparmiatore può rivolgersi al proprio referente in banca o in ufficio postale. Le cedole saranno semestrali e la tassazione è al 12,5% con esenzione da eventuali imposte di successione. Inoltre, fino a 50mila euro l’investimento non rientra nei calcoli dell’Isee.