Busta paga, aumenti da 280 euro al mese e mille euro di arretrati: ecco per chi e da quando

Quasi 300 euro in più in busta paga. È quanto prevede il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle assicurazioni. Ania e sindacati hanno trovato l’accordo che riguarda circa 47mila lavoratori delle compagnie assicurative, che vedranno crescere il proprio stipendio già dal 2026. Con il rinnovo, infatti, si punta a recuperare completamente il potere d’acquisto perso, prevedendo un aumento stimato in circa l’11,5%.

Busta paga, quanto aumentano gli stipendi per i lavoratori delle compagnie assicurative

L’aumento retributivo sarà di 280 euro mensili per il periodo di vigenza del contratto, ovvero dal maggio del 2026 al maggio del 2028. L’aumento di 280 euro mensili è riferito al quarto livello, settima classe, e deve poi essere parametrato agli altri inquadramenti. A questa cifra bisogna aggiungere una tantum che verrà riconosciuta per il 2025, per un totale di 550 euro cash e di 450 in welfare.

L’aumento in busta paga verrà corrisposto in tre tranches, una all’inizio di ogni anno: quindi a gennaio del 2026, del 2027 e del 2028. L’aumento del 2026 arriverà, insieme agli arretrati, il 31 luglio del 2026.

Gli altri elementi del rinnovo contrattuale per le assicurazioni

Oltre agli aumenti, il rinnovo introduce anche altre misure riguardanti i lavoratori, a partire dalla maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro e dal rafforzamento delle tutele sui diritti civili e sociali. Sono infatti previsti interventi per la conciliazione vita-lavoro, per l’inclusione e per le pari opportunità.

L’accordo prevede anche una dichiarazione congiunta sull’intelligenza artificiale, come spiega il Sole 24 Ore: l’Ia potrà essere utilizzata a supporto del lavoro e si punta alla stesura di un apposito protocollo su trasparenza, formazione e tutela dei lavoratori nella digitalizzazione. Sul fronte dell’orario di lavoro, invece, le compagnie riconoscono sei ore aggiuntive di permesso, oltre alle otto già esistenti.