Calcio, politica e maghi

La Federazione calcio indiana ha licenziato il ct della nazionale perché consultava un astrologo per decidere le convocazioni. Ma sarà vero?

Elio Manzi

via email

Gentile lettore, perché dovrebbe essere falso? È scritto nel comunicato con cui la Federazione indiana ha esonerato per giusta causa il croato Igor Stimac e nominato lo spagnolo Manolo Marquez. Il metodo della sfera di cristallo sarà un po’ primitivo, però diciamo la verità: se Spalletti avesse consultato il Mago Otelma, senza dubbio l’Italia avrebbe fatto più bella figura agli europei… Scherzi a parte, il fatto è che l’animale uomo è un intrico di contraddizioni tra ragione, superstizione e istinto. Forse lei è un credente, ma per me che sono ateo è sempre motivo di stupore che persone intelligenti, realiste e talvolta anche ciniche – absit iniuria verbis – come i Papi, che di solito non sono stupidi, possano credere all’esistenza del Dio favolistico di cui si narra nei libri della tradizione ebraico-cristiana. Mi sembra una cosa troglodita. Come minimo una stranezza, che comunque non influisce sul giudizio che mi faccio delle persone. La moglie di Ronald Reagan, Nancy, influenzava le decisioni del marito dopo regolari consultazioni con l’astrologa Joan Quigley sulle mosse di politica estera in guerra fredda. In Italia, durante il sequestro di Aldo Moro, l’allora prof. universitario Romano Prodi consultò un sensitivo il quale, in una seduta spiritica, affermò che la prigione delle Br si trovava a Gradoli, paesino del viterbese. La polizia non trovò nulla, ma in seguito sapemmo che Moro era stato detenuto a Roma in via Gradoli. Un bel mistero.

