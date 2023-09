Caldo africano a settembre: in arrivo Caronte con temperature sopra i 30 gradi

Caldo africano a settembre in arriva in Italia con le temperature al di sopra dei 30 gradi. Dunque, le giornate estive, seppur più brevi, continueranno ad essere presenti da Nord a Sud ancora per qualche giorno. Sbalzi termici sono previsti anche negli altri Paesi: +12 gradi nella Lapponia svedese, +10 tra Finlandia, Repubbliche Baltiche, Germania, Francia ed Inghilterra. Dunque, è previsto un prolungamento dell’estate anche nel mese di settembre.

Caldo africano a settembre

Dopo il mese di agosto che è stato considerato dagli esperti come il secondo periodo più caldo di tutta la Terra, è arrivato settembre che sta portando altrettante giornate di sole e alte temperature. Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, per ilmeteo.it, “l’anticiclone africano già presente da alcuni giorni sulle regioni del Centro e del Nord riuscirà a spostare maggiormente il suo cuore pulsante verso il Bel Paese e questo anche a causa dello spostamento definitivo del vortice ciclonico dallo Ionio verso la Libia che in questi ultimi giorni ha provocato qualche noia sul fronte meteo alle regioni del Sud“.

In arrivo Caronte con temperature sopra i 30 gradi

Secondo gli esperti è in arrivo Carone con un picco di temperature che supereranno i 30 gradi. Secondo ilmeteo.it, da lunedì 11 settembre in ” Sardegna e su alcuni tratti interni del Centro, con punte fino a 36°C, (colore rosso scuro) mentre al Nord i termometri si fermeranno intorno ai 32/33°C; qualche grado in meno invece su molte zone del Sud”. Tuttavia, non si arriverà ai 40 gradi e più dei mesi di luglio e agosto.

Durante il giorno, dunque, si dovrebbe percepire la stessa temperatura afoso dei mesi caldi di luglio ed agosto ma la notte i gradi dovrebbero scendere e lasciare un pochino di respiro. Si dovrebbe andare avanti in questo modo almeno fino alla metà del mese di settembre.