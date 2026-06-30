Ormai non si può più parlare di un’estate eccezionalmente calda perché quello a cui stiamo assistendo è una vera e propria emergenza climatica, destinata a trasformarsi in una nuova normalità. Dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Asia meridionale al Sudest asiatico, il caldo estremo sta assumendo caratteristiche nuove: temperature record, notti tropicali senza sollievo, umidità opprimente, incendi, siccità e una pressione crescente su ospedali, reti elettriche e infrastrutture.

Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), l’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente e le ondate di calore sono destinate a diventare più frequenti, intense e durature. Il problema non riguarda più soltanto i picchi raggiunti durante il giorno, ma soprattutto l’assenza di recupero durante la notte.

Le cosiddette “notti tropicali”, quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi, stanno diventando sempre più comuni. Un fenomeno che ha conseguenze dirette sulla salute: il corpo umano ha bisogno del raffreddamento notturno per recuperare dallo stress termico accumulato durante il giorno. Quando anche le ore di buio restano roventi, aumenta il rischio per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti.

Cambiamento climatico, il caldo estremo non è più un’eccezione: l’estate diventa un’emergenza globale

I numeri, presentati da Askanews, raccontano una trasformazione già in corso. In Germania, a fine giugno, una località vicino al confine con la Polonia ha raggiunto 41,7 gradi, mentre centinaia di stazioni meteorologiche hanno registrato nuovi record. Anche Francia, Spagna, Austria, Regno Unito, Svizzera e altri Paesi europei hanno segnato temperature mai viste prima nel periodo. In Francia, una giornata di giugno è stata la più calda mai osservata su scala nazionale, con punte fino a 43,8 gradi.

Il fenomeno non riguarda però solo l’Europa. Negli Stati Uniti una “cupola di calore” ha portato milioni di persone sotto condizioni di rischio elevato, con temperature superiori ai 37 gradi e indici di calore percepito ancora più alti. In Asia il problema assume una forma ancora più pericolosa: il caldo umido. Quando l’umidità è elevata, il corpo perde la capacità di raffreddarsi attraverso la sudorazione e anche temperature meno estreme possono diventare rischiose.

Uno studio pubblicato su Nature Climate Change mostra che dagli anni Cinquanta lo stress termico è aumentato in tutto il mondo. Le temperature percepite come pericolose sono diventate più frequenti e hanno raggiunto aree prima meno esposte. Negli ultimi decenni sono aumentate soprattutto le temperature notturne, che crescono più rapidamente rispetto ai valori massimi diurni.

Un problema sanitario

Il cambiamento climatico, quindi, non è più soltanto una questione ambientale. È un problema sanitario, economico e sociale. Il caldo riduce la produttività, aumenta gli incidenti sul lavoro, aggrava malattie cardiovascolari e respiratorie e mette sotto pressione sistemi sanitari e infrastrutture.

Le città sono tra gli ambienti più vulnerabili. Cemento e asfalto trattengono il calore creando vere e proprie isole termiche urbane: una strada senza alberi e senza ombra può raggiungere temperature percepite molto superiori rispetto alle aree circostanti.

Anche le abitudini stanno cambiando. In Europa cresce la richiesta di condizionatori, soprattutto nei Paesi più colpiti dalle ondate di calore. Una risposta immediata per proteggersi, ma che apre un nuovo problema: più consumo di energia significa maggiore pressione sulle reti elettriche e, se l’energia proviene ancora da fonti fossili, un ulteriore contributo alle emissioni che alimentano il riscaldamento globale.

L’attività umana come motore del cambiamento climatico

Per affrontare questa nuova realtà non basta quindi una soluzione individuale. Servono città più verdi, sistemi di allerta più efficaci, edifici meglio progettati, tutela dei lavoratori, infrastrutture resilienti e una transizione energetica capace di ridurre le emissioni.

La comunità scientifica considera ormai evidente il legame tra attività umane e aumento delle temperature globali. Il rapporto dell’Ipcc ha chiarito che ogni frazione di grado in più aumenta la probabilità e l’intensità degli eventi estremi.

Eppure il tema continua a essere al centro dello scontro politico. In diversi Paesi esistono ancora posizioni che minimizzano il fenomeno o contestano l’urgenza della transizione climatica. Ma il caldo estremo rende la discussione sempre meno astratta: entra nelle case, nei luoghi di lavoro, negli ospedali e nelle città.

La crisi climatica non è più soltanto il racconto di ghiacciai che arretrano o mari che si innalzano. È la temperatura della stanza in cui si dorme, del cantiere in cui si lavora, dell’asfalto sotto i piedi. È una realtà quotidiana che sta cambiando il modo in cui viviamo.