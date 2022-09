Camilla diventerà Regina consorte? Chi è la moglie di Carlo III e qual era la volontà di Elisabetta II

Con la morte della Regina Elisabetta II, il suo primogenito è salito al trono come Carlo III: sua moglie Camilla diventerà Regina consorte?

Con la morte della Regina Elisabetta II, il suo primogenito è salito al trono con il nome di Carlo III: sua moglie Camilla diventerà Regina consorte? Quali erano le volontà della sovrana defunta?

Camilla diventerà Regina consorte? Chi è la moglie di Carlo III

Camilla Parker Bowles Shand, seconda moglie di Carlo III d’Inghilterra, è la nuova Regina consorte. La donna ha acquisito il titolo reale dopo la morte di Elisabetta II che si è spenta nel pomeriggio di giovedì 8 settembre all’età di 96 anni, dopo aver regnato per 70 anni.

Di nobili natali per parte di madre, Camilla è nata nel 1947 a Londra dall’unione tra l’ufficiale dell’esercito britannico Bruce Shand e Rosalind Cubitt. Quest’ultima era figlia del barone Roland Calvert Cubitt e nipote di Alice Keppel, nota per esse stata l’amante del re Edoardo VII.

Il matrimonio tra la Regina consorte e l’attuale Re del Regno Unito è stato celebrato nel 2005, a circa un decennio dalla morte di Lady Diana. La relazione tra i due, tuttavia, era cominciata già prima delle nozze tra il principe Carlo e Diana. Così come il neo re, anche Camilla è stata sposata prima di convolare a nozze con il primogenito di Elisabetta II. Tra il 1973 e il 1995, è stata sposata con Andrew Parker Bowles, ufficiale dell’esercito britannico dal quale ha avuto i suoi due figli Tom e Laura.

Le seconde nozze, affinché potessero essere celebrate in virtù del suo status di donna divorziata, dovettero ricevere il consenso della Regina Elisabetta II.

Qual era la volontà di Elisabetta II sul titolo?

Con la morte di Elisabetta II e l’ascesa al trono di Carlo III, Camilla Shand ha ottenuto il titolo di Regina consorte per volere della stessa sovrana recentemente defunta.

In un primo momento, il protocollo di Buckingham Palece prevedeva che “la signora Parker Bowles userà il titolo di Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia dopo il matrimonio. È inteso che la signora Parker Bowles userà il titolo di Sua Altezza Reale la Principessa Consorte quando il Principe di Galles salirà al trono”. Successivamente, l’indicazione è stata cancellata dando il via libera all’assegnazione del titolo di Regina consorte. La conferma ufficiale, del resto, è stata data alla morte della monarca 96enne quando, con l’annuncio della Royal Family, Carlo e Camilla Parker Bowles Shand sono stati indicati come Re e Regina consorte.

