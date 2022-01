Candidati al Colle, il punto del direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà: “Il Centrodestra continua a giocare a carte coperte”.

L’ex presidente del Senato Marcello Pera (qui il profilo), l’attuale vicepresidente della Regione Lombardia ed ex sindaco di Milano, Letizia Moratti (qui il profilo), e l’ex magistrato Carlo Nordio (qui il profilo). È la rosa dei nomi per la presidenza della Repubblica presentata dal leader della Lega Matteo Salvini a nome del Centrodestra, nel corso di una conferenza stampa (qui il video) insieme alla leader di FdI, Giorgia Meloni e dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. Nessuno dei tre, ha detto il segretario del Carroccio, “ha una tessera di un partito in tasca”.