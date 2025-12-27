Il conto alla rovescia a questo Capodanno 2026 è iniziato e l'Italia si prepara a festeggiarlo. Ecco i migliori concerti e cosa fare

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Se non avete ancora deciso dove stappare lo spumante per festeggiare l’arrivo del 2026, l’Italia offre quest’anno un cartellone di eventi in piazza e appuntamenti culturali davvero eccezionale. Dalle grandi metropoli ai borghi storici, ecco la guida completa ai concerti gratuiti e alle aperture straordinarie dei musei per la notte di San Silvestro.

Roma: il “Concertone” al Circo Massimo

La Capitale conferma il suo ruolo di protagonista con il grande evento “Roma 2026. You are here”. Sul palco del Circo Massimo, a partire dalle 21:30, si alterneranno tre pesi massimi della musica italiana:

Tananai

Fabri Fibra

Alessandra Amoroso

Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con un dj set targato RDS per ballare fino all’alba. Per chi cerca qualcosa di più tranquillo, il 1° gennaio torna Roma Capodarte, con musei civici, biblioteche e teatri aperti gratuitamente in tutta la città.

Napoli: Elodie accende Piazza del Plebiscito

Napoli non è da meno e punta su una delle icone pop più amate: Elodie. Il concertone in Piazza del Plebiscito vedrà anche la partecipazione di Serena Brancale, Gigi Finizio e LDA.

L’appuntamento: Inizio ore 21:00.

Inizio ore 21:00. Il post-concerto: Immancabile lo spettacolo pirotecnico a Castel dell’Ovo e la discoteca all’aperto sul Lungomare Caracciolo.

Cosa succede a Milano e Torino?

Situazione diversa per le due metropoli del Nord.

Milano: Anche per il 2026 non ci sarà il concerto in Piazza Duomo . La città preferisce puntare su eventi diffusi nei club e nei teatri (da non perdere il Capodanno allo Zelig o la Nona di Beethoven all’Auditorium).

Anche per il 2026 . La città preferisce puntare su eventi diffusi nei club e nei teatri (da non perdere il Capodanno allo Zelig o la Nona di Beethoven all’Auditorium). Torino: A causa dei lavori in centro, la festa si sposta all’Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) con un grande show al coperto. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria sui canali ufficiali del Comune.

Gli altri concerti da non perdere in Italia

Se vi trovate in altre zone d’Italia, ecco i nomi principali che animeranno le piazze:

Salerno: In Piazza della Libertà arriva Mahmood .

In Piazza della Libertà arriva . Genova: Piazza della Vittoria ospiterà i Pinguini Tattici Nucleari .

Piazza della Vittoria ospiterà i . Catania: In Piazza Duomo si balla con il rapper Ghali .

In Piazza Duomo si balla con il rapper . Sassari: Grande attesa per il concerto di Max Pezzali .

Grande attesa per il concerto di . Olbia: Sul palco del Molo Brin ci sarà Marco Mengoni .

Sul palco del Molo Brin ci sarà . Pisa: Piazza dei Cavalieri ospiterà il giovane Alfa.

Capodanno nelle Città d’Arte: Musei e Mostre

Non solo musica. Il 31 dicembre e il 1° gennaio 2026 sono un’occasione unica per visitare le bellezze italiane senza la folla estiva: