Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Se non avete ancora deciso dove stappare lo spumante per festeggiare l’arrivo del 2026, l’Italia offre quest’anno un cartellone di eventi in piazza e appuntamenti culturali davvero eccezionale. Dalle grandi metropoli ai borghi storici, ecco la guida completa ai concerti gratuiti e alle aperture straordinarie dei musei per la notte di San Silvestro.
Roma: il “Concertone” al Circo Massimo
La Capitale conferma il suo ruolo di protagonista con il grande evento “Roma 2026. You are here”. Sul palco del Circo Massimo, a partire dalle 21:30, si alterneranno tre pesi massimi della musica italiana:
- Tananai
- Fabri Fibra
- Alessandra Amoroso
Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con un dj set targato RDS per ballare fino all’alba. Per chi cerca qualcosa di più tranquillo, il 1° gennaio torna Roma Capodarte, con musei civici, biblioteche e teatri aperti gratuitamente in tutta la città.
Napoli: Elodie accende Piazza del Plebiscito
Napoli non è da meno e punta su una delle icone pop più amate: Elodie. Il concertone in Piazza del Plebiscito vedrà anche la partecipazione di Serena Brancale, Gigi Finizio e LDA.
- L’appuntamento: Inizio ore 21:00.
- Il post-concerto: Immancabile lo spettacolo pirotecnico a Castel dell’Ovo e la discoteca all’aperto sul Lungomare Caracciolo.
Cosa succede a Milano e Torino?
Situazione diversa per le due metropoli del Nord.
- Milano: Anche per il 2026 non ci sarà il concerto in Piazza Duomo. La città preferisce puntare su eventi diffusi nei club e nei teatri (da non perdere il Capodanno allo Zelig o la Nona di Beethoven all’Auditorium).
- Torino: A causa dei lavori in centro, la festa si sposta all’Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) con un grande show al coperto. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria sui canali ufficiali del Comune.
Gli altri concerti da non perdere in Italia
Se vi trovate in altre zone d’Italia, ecco i nomi principali che animeranno le piazze:
- Salerno: In Piazza della Libertà arriva Mahmood.
- Genova: Piazza della Vittoria ospiterà i Pinguini Tattici Nucleari.
- Catania: In Piazza Duomo si balla con il rapper Ghali.
- Sassari: Grande attesa per il concerto di Max Pezzali.
- Olbia: Sul palco del Molo Brin ci sarà Marco Mengoni.
- Pisa: Piazza dei Cavalieri ospiterà il giovane Alfa.
Capodanno nelle Città d’Arte: Musei e Mostre
Non solo musica. Il 31 dicembre e il 1° gennaio 2026 sono un’occasione unica per visitare le bellezze italiane senza la folla estiva:
- Firenze: Oltre ai concerti diffusi (jazz in Piazza della Signoria e gospel in Piazza Santissima Annunziata), le Gallerie degli Uffizi prevedono un’apertura straordinaria il mattino del 1° gennaio.
- Venezia: Il tradizionale spettacolo pirotecnico in Piazza San Marco rimane uno dei più suggestivi al mondo. Attenzione: l’accesso alla piazza è contingentato, arrivate presto!
- Matera: La Città dei Sassi propone itinerari di trekking urbano sotto le stelle e cenoni tipici nei ristoranti ipogei.