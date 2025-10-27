Nuovi rincari per benzina e diesel: secondo Staffetta Quotidiana, i prezzi medi salgono a 1,691 e 1,621 euro al litro. Stabili Gpl e metano

Nuovo aumento per i prezzi dei carburanti in Italia. Dopo alcune settimane di relativa stabilità, le principali compagnie hanno ritoccato al rialzo i listini consigliati, spingendo verso l’alto anche le medie nazionali. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi di benzina e gasolio, mentre Q8 ha ritoccato di un centesimo il gasolio. Più marcato l’intervento di Tamoil, che ha applicato un rincaro di due centesimi al litro su entrambi i carburanti.

Le medie dei prezzi praticati, comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborate da Staffetta Quotidiana, mostrano un quadro in lieve ma costante crescita. Alla data di ieri, su un campione di circa 18mila impianti monitorati, la benzina self service si attestava a 1,691 euro al litro (+0,005), con le compagnie a 1,695 e le pompe bianche a 1,684.

Per il diesel self service, la media nazionale è salita a 1,621 euro al litro (+0,007), con prezzi di 1,625 per le compagnie e 1,613 per le pompe bianche. In modalità servito, la benzina raggiunge 1,832 euro al litro (+0,003), mentre il diesel arriva a 1,761 (+0,006).

Restano invece stabili i prezzi del Gpl e del metano. Il Gpl servito si mantiene a 0,690 euro al litro, il metano servito scende lievemente a 1,409 euro/kg (-0,001). Invariato anche il Gnl a 1,230 euro/kg.

Sulle autostrade, i listini si confermano più elevati: benzina self a 1,792 euro al litro, servito a 2,055, mentre il gasolio self si attesta a 1,732 euro al litro (servito 2,000). Per il Gpl la media è di 0,833 euro/litro, il metano 1,499 euro/kg e il Gnl 1,297 euro/kg.