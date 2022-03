Carla Signoris oggi: vita privata, marito, figli, film dell’attrice

Carla Signoris oggi: attrice italiana di grande successo in televisione ma anche al Cinema. Grandi success ci sono nella sua filmografia. Inoltre, si è sposata con un famoso comico ed attore italiano.

Carla Signoris oggi: vita privata

Carla Signoris è nata il 10 ottobre 1985 a Genova. Dopo la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Architettura ma allo stesso tempo porta avanti la passione per la recitazione iscrivendosi al Teatro Stabile di Genova.

Il primo amore che continua a vivere è senza dubbio il teatro ma il successo arriva anche e soprattutto in televisione e sul grande schermo. Ancora oggi è impegnata in film di successo.

Carla Signoris: marito e figli

L’attrice è sposata con il comico e attore Maurizio Crozza. Dopo il matrimonio nel 1991, i due hanno avuto due figli che si chiamano Giovanni e Pietro. I ragazzi sono apparsi nel 2010 in Crozza Alive in diversi sketch e nel 2018 ne La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018.

Film dell’attrice

Nel 1995 debutta al cinema nel ruolo da protagonista nel comico Peggio di così si muore. n TV ricopre alcuni ruoli secondari di donna tradita nella miniserie Mamma per caso (1997) e nel telefilm Cornetti al miele (1999). Stessa cosa vale per il grande schermo, dove asseconda Fabio Troiano e Violante Placido ne Il giorno + bello (2006), Antonio Albanese ne Giorni e nuvole (2007) ed è nel cast di Ex (2009) di Fausto Brizzi.

Altri film di successo sono stati in Happy Family (2010), da Brizzi in Maschi contro femmine (2010) e nel sequel Femmine contro maschi (2011), e diretta da Ferzan Özpetek in Allacciate le cinture (2014). Gli ultimi film sono stati: Le leggi del desiderio (2015) e Lasciati andare (2017), Mister Felicità (2017), L’agenzia dei bugiardi e Ma cosa ci dice il cervello (2019).

Nel 2022 è tra le protagoniste della fiction Rai Studio Battaglia. Si tratta dell’adattamento italiano del legal dramedy di successo targato BBC “The Split”.