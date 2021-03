Andrea Scanzi non ha partecipato ieri sera alla puntata di Cartabianca su Rai3, a differenza di quanto annunciato nel pomeriggio. È stata la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer, a spiegare di aver sospeso la partecipazione del giornalista del Fatto quotidiano – finito nell’occhio del ciclone per aver ricevuto il vaccino come ‘riservista’ e in qualità di ‘caregiver’ familiare dei suoi genitori – dopo aver appreso della decisione della Rai di investire il Comitato etico della vicenda.

Cartabianca: Bianca Berlinguer spiega perché Andrea Scanzi non è in trasmissione

“Avevo invitato Andrea Scanzi in trasmissione. Come sapete – ha detto Berlinguer a Cartabianca – è finito al centro delle polemiche per aver ricevuto il vaccino saltando la fila, era una sua richiesta accolta dalla Asl di riferimento. Lo avevo invitato anche in questa puntata, è stato tutto l’anno con noi. Ma stando in isolamento, ho appreso che la Rai – non ne sapevo nulla – avrebbe investito il Comitato etico della scelta di vedere se poteva essere confermato o no nella trasmissione. Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto”. Nel pomeriggio di ieri la Rai aveva attivato il Comitato per il Codice Etico per valutare il caso di Andrea Scanzi. Intanto la procura di Arezzo – che ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato – riceverà nelle prossime ore dalla Asl Toscana Sud Est i risultati di un’ispezione interna sulla vicenda.

Su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi era andato all’attacco: “Dopo oltre 10 giorni dall’emergere del caso vaccino di Scanzi, l’apertura di un fascicolo in Procura, le verifiche della Asl, le inchieste di “Non e’ l’arena” e “Il Tirreno” che hanno smontato la versione data dal giornalista, le critiche trasversali arrivate da giornalisti come il direttore del Corriere Fontana e il direttore del sito del Fatto Gomez, insomma dopo tutto questo alla fine anche la Rai batte un colpo e annuncia l’attivazione del Comitato per il Codice Etico per decidere sul contratto che il giornalista ha con Cartabianca come opinionista a pagamento. Un’attivazione davvero tardiva, che ho chiesto piu’ di una settimana fa e che poteva essere effettuata prima di proporre Scanzi saltafila addirittura come modello in prima serata su Rai3, a Cartabianca”.

“Ora il Comitato Etico – prosegue Anzaldi – si riunisca subito e decida rapidamente, il danno di immagine che il servizio pubblico sta subendo da questa vicenda e’ gravissimo. Intanto, per rispetto del buonsenso e anche del lavoro del Comitato stesso, tutte le ospitate di Scanzi vengano immediatamente sospese, a partire da quella prevista stasera a Cartabianca. Sarebbe bastato sospendere subito cautelativamente le ospitate di Scanzi, invece di trascinare per giorni questa vicenda. Chi si e’ incaponito a difendere a tutti i costi il contratto di Scanzi ha creato un grave danno all’azienda e continua a crearlo. Pagano i cittadini con il canone”.