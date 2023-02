Ha dato esito negativo il test del DNA effettuato sulla ragazza sudamericana incredibilmente somigliante a Angela Celentano, la bambina scomparsa all’età di tre anni durante una gita con la famiglia sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 10 agosto 1996.

Angela Celentano è ancora scomparsa, negativo il test del DNA effettuato sulla ragazza sudamericana

A rendere noto l’esito negativo del test del DNA al quale è stata sottoposta la giovane sudamericana è stato l’avvocato della famiglia di Angela Celentano, Luigi Ferrandino. “La comparazione tra il dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica”, ha dichiarato il legale che coordina una squadra di consulenti esperti composta dall’avvocato Enrica Visconti, dal generale Luciano Garofano e dal social team della “Manisco World”, presieduto da Virginia Adamo.

È, quindi, del tutto casuale la somiglianza tra la ragazza venezuelana e l’age progression della bimba scomparsa così come quella con le sorelle di Angela Rossana e Noemi. A far sperare nel ritrovamento, poi, c’era anche una voglia ci caffè in un punto simile a quello in cui l’aveva la piccola Celentano.

La determinazione della famiglia: “Continueremo a cercare”

“Continueremo nelle nostre richerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa”, ha commentato Catello Celentano, il padre di Angela. “Noi non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto”, ha concluso.

Madre e padre della bimba scomparsa nel 1996, insieme alle altre due figlie, inoltre, hanno voluto ringraziare “quanti hanno contribuito nelle segnalazioni” e hanno ribadito che la famiglia continuerà a sperare e a seguire ogni pista valida.

