Dopo una notte di attesa, la Cassazione ha deciso che resterà a Milano il procedimento, legato al caso Visibilia, in cui la ministra del Turismo, Daniela Santanché, e altre due persone risultano imputate di truffa ai danni dell’Inps. La decisione è stata anticipata nella notte dal Corriere della Sera e da La Stampa. Indiscrezione che è stata confermata questa mattina, con la Suprema Corte che ha rigettato la questione di competenza territoriale in favore di Roma che era stata sollevata dalla difesa.

Il verdetto della Cassazione conferma a pieno quanto aveva chiesto il procuratore generale nell’udienza di ieri, quando aveva sollecitato i giudici a rigettare la richiesta.

Il nodo alla base della richiesta della difesa sul caso Visibilia

A sollevare la questione della competenza territoriale era stato il difensore della ministra, Nicolò Pelanda, convinto che Roma sia il luogo dove si trova il server dell’Inps, ma soprattutto dove è stato effettuato il primo pagamento a uno dei dipendenti Visibilia relativo alla cassa integrazione, ossia su un conto bancario romano.

Una tesi che è stata respinta prima dalla Procura di Milano poi dal procuratore generale della Cassazione, che facevano notare come la presunta truffa sarebbe avvenuta con una condotta “continuata” su tutti i dipendenti e con l’ultimo pagamento effettuato su un conto a Milano di un altro dipendente.

Le parole della difesa: “Una follia venire a sapere la decisione dai giornali”

“È una follia. A noi avvocati non è ancora stato comunicato nulla e ci era stato assicurato in tutti i modi, anche dalla Corte di Cassazione, che la notizia non sarebbe stata passata ai giornali prima. È vergognoso”. Questo il commento a caldo dell’avvocato Nicolò Pelanda, difensore della Santanchè, dopo aver conosciuto il verdetto della Suprema Corte dai media.

“I giornalisti fanno giustamente i giornalisti, non è ovviamente questo il tema. I magistrati, invece, perché è evidente che la notizia arriva da lì e non dalla cancelleria, dovrebbero avere un po’ più di rispetto per gli avvocati” ha tuonato il legale.

Il Movimento 5 Stelle: “La mozione di sfiducia a Santanché arriverà alla Camera il 10 febbraio”

Intanto in Parlamento si avvicina la resa dei conti, con la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che è stata presentata nei giorni scorsi dal Movimento 5 stelle. Proprio ieri, la conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso che la mozione approderà in Aula lunedì 10 febbraio per la discussione generale.

Poi, sempre da programma preparato dalla capigruppo, dopo 24 ore è previsto il voto sulla mozione di sfiducia che potrebbe decidere, in un senso o nell’altro, le sorti politiche della Santanché.