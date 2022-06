Catania, bimba trovata morta: la madre ha confessato l’omicidio

Catania, bimba trovata morta: non ci sono più dubbi. Dopo gli indizi, sono arrivate le dichiarazioni della giovane mamma rea di aver ucciso sua figlia Elena.

Catania, bimba trovata morta

Nella mattinata di martedì 14 giugno, le forze dell’ordine hanno comunicato che la piccola Elena, che il prossimo 12 luglio avrebbe compiuto 5 anni, è morta.

Il luogo in cui recuperare il cadavere della giovanissima vittima, tuttavia, sarebbe stato indicato dalla madre. A quanto si apprende, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo della bambina in un campo incolto situato lungo la via Turati, a Mascalucia, a Catania. Via Turati è il prolungamento di via Euclide, strada in cui vive la madre della piccola. Il luogo del ritrovamento, infatti, era a circa 200 metri dall’abitazione materna.

I militari dell’Arma, inoltre, stanno ipotizzando che i resti della bimba siano stati seppelliti presumibilmente poco dopo la denuncia di sparizione.

La madre ha confessato l’omicidio

La madre della piccola Elena, Martina Patti, di 23 anni, ha fatto ritrovare il corpo dopo le “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori. Inseguito, la donna avrebbe confessato di avere ucciso la figlia nella sua abitazione a Mascalucia al rientro dall’asilo.

Già il pm Zuccaro aveva parlato di “dichiarazioni confessorie”. Nell’interrogatorio della notte scorsa “la madre era stata lungamente sentita e le erano state contestate varie incongruenze”. Lo ha affermato il procuratore Carmelo Zuccaro, spiegando: “Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni, presumibilmente confessorie”. Dunque, al termine dell’interrogatorio, la donna sarebbe crollata indicando prima il luogo dove era stata sepolta la bambina e poi avrebbe confessato, in lacrime, l’omicidio.

