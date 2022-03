Cecilia Rodriguez news: è incinta? L’ultimo dolore e la partecipazione a Le Iene

Cecilia Rodriguez news: negli ultimi tempi la sorella di Belen è stata alle prese con diversi grattacapi sui social, dovendo subire anche uno scherzo de Le Iene. Nella serata del 16 marzo è tra gli ospiti proprio del programma di Italia 1.

Cecilia Rodriguez news: è incinta?

Cecilia Rodriguez ultimamente si è trovata al centro di alcuni gossip che parlavano di una sua possibile gravidanza. Così la sorella di Belen Rodriguez ha risposto con alcune stories su Instagram: “Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono. Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità”.

Cecilia, la piccola di casa Rodriguez, nonostante la celebrità della sorella, si è conquistato un suo posto nel mondo dello spettacolo prima come concorrente di reality( Grande Fratello Vip nel 2017) e poi come influencer.

L’ultimo dolore e la partecipazione a Le Iene

Inolte, nelle ultime settimane Cecilia Rodriguez è apparsa preoccupata e addolorata per la sua vita social tanto da dichiarare che se i suoi fan non dimostrano un po’ più di affetto nei suoi confronti chiuderà ufficialmente tutti i suoi profili. Infatti, l’influencer si è lamentata che sotto i suoi post i fan chiedono solo del suo fidanzato Ignazio Moser, sentendosi messa da parte.

Dopo lo scherzo subito da Le Iene su questa vicenda, la sorella di Belen è tra gli ospiti della puntata del programma Mediaset mercoledì 16 marzo in onda su Italia 1 in prima serata.