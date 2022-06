Centrodestra verso la vittoria al primo turno a Palermo e Genova

L'affluenza per le elezioni comunali è stata del 54,72%, in calo al 60,12% delle precedenti consultazioni. Oggi alle 14 inizia lo spoglio.

Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, a Genova e Palermo il centrodestra sarebbe vicino alla vittoria al primo turno con Marco Bucci (51-55%) e Roberto Lagalla (43-47%). L’affluenza per le elezioni comunali è stata del 54,72%, in calo rispetto al 60,12% delle precedenti consultazioni. Oggi alle 14 inizia lo spoglio.

Elezioni, il Centrodestra è avanti anche a Verona, Parma e Catanzaro

A L’Aquila il candidato Pierluigi Biondi (centrodestra) si attesta tra il 49-53%, nettamente davanti a Stefania Pezzopane del centrosinistra con il 23-27%. Centrosinistra avanti a Verona con Damiano Tommasi e a Parma con Michela Guerra che si attesta tra il 40 e il 44%. A Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge una forchetta del 40-44%.

Si è votato in 981 Comuni, tra cui ventidue capoluoghi di provincia: oltre Parma e Verona, Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto e Viterbo. I ballottaggi ci saranno il 26 giugno.

Fallisce il referendum sulla giustizia, quorum non raggiunto

I cinque Referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il 50% del quorum dei partecipanti e quindi la consultazione è nulla, secondo l’exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. L’affluenza al voto definitiva per i Referendum è stata del 20,8%. Il “Sì” avanti in tutti i 5 quesiti. “Grazie ai 10 milioni di italiani che hanno scelto di votare per cambiare la Giustizia. È nostro dovere continuare a far sentire la loro voce!”, scrive il segretario leghista Matteo Salvini su Twitter.