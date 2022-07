Cesare Cremonini tour 2022: il cantante e cantautore italiano ha annunciato in via ufficiale le date nei palasport della sua tournée autunnale a pochi giorni dalla fine dei concerti estivi. Tutti i dettagli.

Cesare Cremonini tour 2022, annunciate le date nei palasport in autunno

Il tour estivo di Cesare Cremonini si è concluso sabato 2 luglio all’Autodromo di Imola. A pochi giorni dalla fine dei concerti estivi, tuttavia, il cantautore ed ex frontman dei Lunapop ha annunciato di essere pronto a tornare sul palco in autunno con nuove date nei palasport.

L’artista, infatti, ha rivelato le prime sei date della tournée indoor che verrà organizzata in alcuni dei più importanti palazzetti disseminati su tutto il territorio italiano. Il nuovo tour 2022 di Cesare Cremonini, a quanto si apprende, partirà nel mese di novembre.

Nel commentare la fine dei concerti estivi e nel preannunciare i nuovi appuntamenti autunnali, Cremonini ha condiviso il seguente messaggio sul suo account Instagram ufficiale:

Il tour delle meraviglie non si ferma e torna in città per dare spettacolo nei più grandi palasport italiani. Il grande show che ha incantato l’Italia negli stadi e nello storico concerto all’Autodromo di Imola è uno spettacolo in continua evoluzione, nato per restare e crescere insieme a me. Insieme a noi. Grazie a tutti!

Biglietti: prevendita, piattaforme e rivenditori autrizzati

In particolare, i primi appuntamenti nei palasport comunicati da Cesare Cremonini per il tour 2022 in partenza in autunno sono:

1 e 2 novembre – Roma, Palazzo dello Sport;

– Roma, Palazzo dello Sport; 7 e 8 novembre – Bologna, Unipol Arena;

– Bologna, Unipol Arena; 13 e 14 novembre – Milano, Mediolanum Forum.

Per quanto riguarda i concerti, i biglietti e i Pacchetti Vip Early Entry saranno disponibili in anteprima a partire dalleore 10:00 di giovedì 7 luglio per tutti gli utenti iscritti alla piattaforma My Live Nation. La vendita generale dei biglietti e dei Pacchetti Vip, invece, comincerà in modo ufficiale alle ore 11:00 di venerdì 8 luglio su Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati.