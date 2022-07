Cremonini a Imola 2022: scaletta delle canzoni, biglietti e info sul concerto

Cremonini a Imola 2022: il cantante bolognese conclude il suo grande tour italiano nella sua terra. Migliaia di spettatori sono attesa per il concerto sabato 2 luglio. Lo show durerà poco più di due ore e mezza.

Cremonini a Imola 2022: scaletta delle canzoni

Continua il tour di Cesare Cremonini in giro per l’Italia. Sabato 2 luglio il cantante si esibisce ’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Si tratta dell’ultimo concerto live che chiude il cerchio nella sua terra con emozione senza ombra di dubbio. L’apertura del concerto è affidata a La ragazza del futuro, ultimo singolo pubblicato. Ecco la lista completa della scaletta del concerto di Imola:

La ragazza del futuro PadreMadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Chimica Colibrì Qualcosa di grande Buon viaggio (Share The Love) MoonWalk Vieni a vedere perché Le Sei e Ventisei Mondo Logico #1 Grey Goose Stella di Mare Lost in the Weekend Ciao Chiamala Felicità 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Al telefono Un giorno migliore

Biglietti e info sul concerto

Sono attese circa 70mila persone al concerto. Alle ore 15.30 si aprono le porte e alle ore 21 è previsto l’inizio dello show di Cremonini. I biglietti sono ancora disponibili: posto unico non numerato 40 euro più diritti di prevendita, Rivazza posto a sedere non numerato 50 euro più prevendita. Sembrano invece esauriti, al netto di eventuali nuove disponibilità degli ultimi giorni, gli ambiti biglietti per il ‘Pit Gold’, nella zona più a ridosso del palco. invece, ecco le tariffe per parcheggiare: pullman 40 euro; camper 16; roulotte 15; auto 10 (compresi i pulmini fino a nove posti); moto 7

