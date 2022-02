Cesare Cremonini: fidanzata, figlia (ce l’ha?), canzoni, altezza e vita privata

Cesare Cremonini, chi è: il cantante sarà ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo nel corso della terza serata dedicata alla rinomata kermesse musicale.

Chi è Cesare Cremonini: esordi nel mondo della musica e canzoni di successo

Cesare Cremonini, 42 anni, è uno degli artisti maggiormente apprezzati nel panorama della musica italiana che ha raggiunto il successo come frontman dei Lunapop negli anni ’90 del secolo scorso, per poi dedicarsi alla carriera di cantautore.

Nato a Bologna il 27 marzo 1980 da padre dietologo e madre professoressa di lettere, ha iniziato a prendere lezioni di piano a 6 anni, mostrando una naturale propensione verso la musica e un talento precoce.

A 15 anni, Cesare Cremonini ha iniziato a raccogliere i testi delle sue canzoni in un quaderno che ancora oggi conserva gelosamente. Dagli scritti che risalgono alla sua adolescenza, l’artista realizzò il brano “Vorrei”, primo singolo originale. La canzone riconferma non solo l’enorme talento dell’artista ma anche una consapevolezza musicale particolarmente rara per una persona così giovane.

Da quel momento, il cantante ha avviato e consacrato il proprio percorso verso il successo, inserendosi a pieno titolo nel panorama musicale italiano con brani come “Qualcosa di Grande”, “Marmellata #25”, “Dicono di me”, “Il Comico (sai che risate)”, “Buon viaggio (share the Love)”.

Vita privata e fidanzata

Cesare Cremonini è fortemente legato alla sua terra, alle sue origini e alla sua famiglia composta dalla madre, dal padre (deceduto nel 2019) e dal fratello maggiore Vittorio, appassionato di fotografia. Ama il calcio e tifa per la squadra del Bologna.

Tra il 2009 e 2011, il cantante ha avuto una relazione con la collega Malika Ayane: i due sono rimasti in buoni rapporti dopo la rottura e, di tanto in tanto, si incontrano per trascorrere il tempo insieme o per concedersi una cena.

Dal 2019, Cesare Cremonini è legato sentimentalmente a Martina Margaret Maggiore, una ragazza di 18 anni più giovane della quale si professa innamoratissimo, tanto da affermare di voler trascorrere tutta la sua vita con lei.

Alla ragazza, il cantautore bolognese ha dedicato il brano “Giovane stupida”, per il quale la fidanzata è stata scelta come protagonista del video ufficiale.

Il cantante Cesare Cremonini non ha figli.