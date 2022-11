Che c’è di nuovo: anticipazioni, temi ed ospiti. Prima puntata flop con ascolti bassi

Che c’è di nuovo torna con la sua seconda puntata su Rai 2 in prima serata. La conduzione è sempre affidata ad Ilaria D’Amico e lo schema generale che seguirà tutte le puntate. Ecco le tematiche e gli ospiti di giovedì 3 novembre.

Che c’è di nuovo: anticipazioni, temi ed ospiti

Arriva una nuova puntata su Rai2 in prima serata del programma condotto da Ilaria D’Amico: Che c’è di nuovo. Al centro della seconda puntata il decreto sui rave, le proteste degli ambientalisti di Ultima Generazione e le misure del governo Meloni sul reddito di cittadinanza. In studio, tra gli ospiti ci saranno Paolo Mieli, Paolo Scaroni, Domenico De Masi, l’attore Giovanni Scifoni e il cantautore Cosmo.

La puntata sarà strutturata seguendo uno schema generale fatto di tre passaggi. Il primo sarà un’intervista ai protagonisti della settimana, prima di lasciare spazio al commento di un personaggio celebre della scena italiana o di un comune cittadino che esporrà il suo parere personale su un tema importante. Ne seguirà un dibattito con gli ospiti in studio, che esporranno la propria visione e tenteranno di dare risposte concrete ai cittadini. Infine, nella terza fase, Ilaria D’Amico presenterà una serie di inchieste che avranno come motore principale il racconto della realtà contemporanea. In studio anche quattro ospiti fissi, che affiancheranno la conduttrice per tutta la stagione. Si tratta di Valentina Petrini, Gerardo Greco, Giuliano Giubilei e Francesco Zurlo.

Prima puntata flop con ascolti bassi

Ilaria D’Amico aveva dichiarato nel presentare il suo programma: “Non sono preoccupata degli ascolti, ma di fare un bella trasmissione”. Tuttavia, la prima puntata è stata un flop dal punto di vista proprio degli ascolti. Per l’esattezza la prima puntata su Rai2 che ha collezionato 349.000 spettatori, per uno share dello 2.2%. Praticamente surclassato da Dritto e Rovescio: su Rete 4, Paolo Del Debbio ha fatto il 7,2% di ascolti, pari a 1.031.000 telespettatori. Senza pietà anche il confronto con Corrado Formigli: su La7, PiazzaPulita ha fatto segnare il 5,9% in termini di ascolti, pari a 838.000 telespettatori. Ma non è tutto: Rai 2 e la D’Amico vengono superati anche da Nove, dove veniva trasmesso Only fun – Comico show, che porta a casa un ottimo 2,8% e 506mila telespettatori, cifre di tutto rispetto per Nove.

