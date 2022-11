Grande Fratello Vip, 3 novembre: anticipazioni, Patrizia Rossetti in topless senza censura e nuovi concorrenti

Grande Fratello Vip, puntata del 3 novembre: tanti tempi al centro della serata con le nomination che faranno sempre da protagonista. Inoltre, è previsto l’ingresso nella casa di nuovi concorrenti pronti ad arricchire il cast e le dinamiche del reality.

Grande Fratello Vip, 3 novembre: anticipazioni

Continua tra le polemiche il Grande Fratello Vip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Giovedì 3 novembre va in onda in prima serata la puntata su Canale 5. Al centro della puntata sicuramente ci sarà l’avvicinamento tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà che è spostata ma nonostante ciò ha dichiarato di vivere un rapporto libero con il marito. Inoltre, non mancheranno le nomination con chi rischierà di lasciare la casa. A rischi ci sono Pamela Prati, Carolina Marconi, George Ciupilan e Patrizia Rossetti.

Grande Fratello Vip: Patrizia Rossetti in topless senza censura

Nelle ultime ore si è molto parlato della concorrente Patrizia Rossetti che è stata protagonista del gioco “obbligo o verità” andato in scena nel salotto della casa. La presentatrice, durante il gioco che si stava svolgendo, si è dovuta scambiare i vestiti con Alberto De Pisis, e i due si sono spogliati e rivestiti in giardino. La regia in questo caso però, a dispetto delle regole quando si tratta di nudità, ha ripreso la scena che è diventata virale. Patrizia, infatti, non è stata censurata e la donna è apparsa in video senza reggiseno. Su Twitter, sono stati numerosi i complimenti per il fisico della conduttrice che, nonostante l’età, è apparsa in ottima forma ed è stata molto apprezzata.

Chi sono i nuovi concorrenti

Nella puntata di giovedì 3 novembre, dovrebbero fare l’ingresso nuovi concorrenti nella casa del Gf Vip. Ecco di chi si tratta: l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini (che ha già preso parte al Gf Vip nel 2017), l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi e l’ex modello e tentatore di Temptation Island Luciano Punzo. Poi arriveranno: Oriana Marzoli (star dei reality spagnoli), Micol Incorvaia (sorella della più nota Clizia, altra ex gieffina) e Sarah Altobello (sosia italiana di Melania Trump, spesso opinionista nel salotto di Barbara d’Urso).