Orietta Berti quanti anni ha? Età, Sanremo, canzoni, marito e figli

Chi è Orietta Berti, la cantante che vanta 11 partecipazioni al Festival di Sanremo nei suoi oltre 50 anni di carriera.

Orietta Berti quanti anni ha? Età, Sanremo e canzoni

Orietta Berti è nata il 1° giugno 1943 a Cavriago, comune in provincia di Reggio Emilia, e ha debuttato nel momento della musica italiana nel 1961, dopo aver studiato canto ed essersi esibita in svariati locali dell’Emilia-Romagna. Tra le sue prime esperienze musicali figura la partecipazione a Voci Nuove Disco d’Oro indetta dall’Enal di Reggio Emilia: al contest, si è classificata sesta interpretando Il cielo in una stanza di Gino Paoli, lanciato da Mina. Insieme alla Berti, all’evento parteciparono anche Gianni Morandi e Iva Zanicchi.

Nel 1965, ha raggiunto il successo con Un disco per l’estate, dove ha interpretato Tu sei quello. Negli anni ’70, si è poi affermata come artista a livello nazionale con il brano Fin che la barca va. L’anno successivo, nel 1966, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con Io ti darò di più, facendo ritorno all’Ariston nel 1967 con Io, tu e le rose.

Tra il 1972 e il 1974, ha inciso tre album Più italiane di me, Cantatele con me e Così come le canto. Nel corso del 1979, ha pubblicato il primo disco dedicato ai più piccoli Ecco arrivare i Barbapapà mentre, nel 1984, ha cominciato a prodursi da sola collaborando con Memo Remigi, Cristiano Malgioglio, Umberto Balsamo e lanciando l’album Le mie nuove canzoni.

Tra gli anni ’80 e ’90, ha preso parte a svariati programmi televisivi come Premiatissima, C’era una volta il festival e Una rotonda sul mare.

Nel 2006, ha festeggiato i suoi primi 40 anni di carriera pubblicando l’album Exitos latinos in spagnolo mentre, nell’estate 2021, ha lanciato il singolo Mille insieme a Fedez e Achille Lauro ed è stata giudice di The Voice Senior.

Cinema, vita privata, marito e figli

Orietta Berti è stata anche attrice per il cinema, collaborando con Ettore Scola. Ha recitato, infatti, in pellicole come L’Uccellino della Val Padana oppure in Quando c’era lui… caro lei! Con Paolo villaggio. Nel 2009, ha partecipato al documentario Finché l’Emilia va di Daniele Colucci.

Nel 2022, ha fatto parte del progetto relativo alla creazione della docuserie Quelle brave ragazze, insieme Sandra Milo e Mara Maionchi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Orietta Berti è sposata con Osvaldo Paterlini dal 1967, dal quale ha avuto i figli Omar, nato nel 1975, e Otis, nato nel 1980. Otis, in particolare, è sposato e ha due figlie: Olivia e Ottavia.